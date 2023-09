Le pont-aqueduc romain d’Ansignan recevra 300.000€ du loto du patrimoine

Article mis à jour le 13 septembre 2023 à 09:31

Dès le mois de mars 2023, la fondation du patrimoine avait révélé qu’elle soutiendrait la sauvegarde du pont d’Ansignan lors de la 6e édition du loto du patrimoine.

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, la mission Stéphane Bern dévoile le montant de son soutien à chacun des 18 projets phares de 2023. Le pont d’Ansignan percevra donc 300.000 euros des 6,5M€ de dotation globale de la fondation en 2023. L’annonce de cette dotation ouvre aussi la collecte à laquelle les amoureux des vieilles pierres pourront venir contribuer. Photo ci-dessus © JC Milhet / Hans Lucas.

Quels travaux pour le pont-aqueduc d’Ansignan dans les Fenouillèdes ?

Datant de l’ère romaine, ce pont servant à l’origine au transport de l’eau mesure 170 mètres et compte 29 arcades. Considéré comme l’emblème du village d’Ansignan, ce pont-aqueduc représente l’un des rares exemples d’aqueduc rural encore en activité en Europe. Il est également le seul ouvrage antique de ce type ayant survécu à l’épreuve du temps. Afin de valoriser cet édifice et de restaurer sa visibilité, la commune d’Ansignan a lancé un projet d’aménagement paysager. En 2021 et 2022, la commune a acquis les terrains jouxtant l’ouvrage pour permettre sa mise en lumière. Cette mise en valeur sera réalisée en partenariat avec l’association Ansigna’Muse, qui proposera également des spectacles, des expositions artistiques et des animations de découverte du site pour la saison touristique.

En plus de ces activités touristiques, un projet de production d’électricité grâce à une turbine installée à l’intérieur d’un canal souterrain existant est également en cours d’étude. Ce projet s’inscrit en parallèle de la création du Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes au sein duquel le pont-aqueduc se trouvera. Cette initiative permettra de valoriser l’histoire et le patrimoine de la région tout en proposant des activités écologiques et durables.

Quel calendrier pour la sauvegarde du pont d’Ansignan ?

Selon les informations fournies par la Fondation du Patrimoine, le début de la rénovation est planifié pour la fin 2023 et devrait s’achever en 2027. La commune envisage les travaux en 6 tranches :

Tranche 1 : restauration et reprises structurelles de l’arche 6 (enjambant la rivière) ;

Tranche 2 : restauration et reprises structurelles de l’arche 5 (enjambant la rivière) ;

Tranches 3 à 6 : restauration du reste de l’édifice en 6 tronçons, y compris l’intérieur de la galerie.

Dans les Pyrénées-Orientales, la fondation soutiendra aussi la maternité suisse d’Elne

Chaque année, à l’approche des journées européennes du patrimoine, la fondation du patrimoine sélectionne 100 sites départementaux de métropole et d’outre-mer. Châteaux, moulins, bâtiments industriels ou religieux, ils bénéficieront des sommes récoltées par l’édition 2023 du loto du patrimoine. Dans les Pyrénées-Orientales, c’est la maternité suisse d’Elne (ou Château d’en Bardou) qui a été sélectionnée pour cette sixième édition.

L’établissement, fondé par la Suissesse Elisabeth Eidenbenz en 1939, présentait des fissures graves entraînant un risque d’effondrements. Ces dommages ont contraint la mairie d’Elne à fermer l’établissement dès le mois d’avril 2023. Une première évaluation des dommages estimait les réparations à environ 900.000 euros, dont la moitié serait à la charge de la commune. En juin 2023, le maire a donc décidé de lancer un financement participatif pour contribuer à cette réhabilitation. «Que chacun donne ce qu’il peut : un euro, deux euros, mille euros…» précisait Nicolas Garcia lors du lancement de cette cagnotte.