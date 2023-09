Guide : les Journées Européennes du Patrimoine 2023 dans les Pyrénées-Orientales

Comme chaque année depuis 1984, les Journées du patrimoine séduisent de nombreux curieux. Cette manifestation, lancée à l’initiative de Jack Lang, ministre de la Culture de l’époque, est donc une création française.

Nommées « Journées Portes ouvertes des monuments historiques », elles avaient pour objectif de montrer la richesse du patrimoine français à travers des évènements inédits. Aujourd’hui, cette manifestation se déroule dans plus de 50 pays. De nombreux lieux ouvriront leurs portes au public, dont certains pour la première fois, ces 16 et 17 septembre 2023.

2023 : une édition anniversaire pour les JEP

En 2023, les Journées Européennes du Patrimoine soufflent leur 40e bougie ! Le thème choisi pour cette nouvelle édition est « le Patrimoine vivant » et « le Patrimoine du sport ». Le patrimoine des sports s’est fortement développé avec la hausse des pratiques sportives, surtout au début du XXI siècle. Doit-on y voir également un clin d’œil à la Coupe du monde de rugby organisée cette année en France ainsi qu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ?

Le « Patrimoine vivant » désigne les pratiques, les expressions, les connaissances et les savoir-faire transmis d’une génération à l’autre, grâce à des chants, des danses, des fêtes ou encore des rituels ainsi que les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel et toutes les connaissances en lien avec la nature et l’univers.

Les évènements dans le réseau du Centre des monuments nationaux

La forteresse de Salses attend les visiteurs pour découvrir l’histoire passionnante de ce chef-d’œuvre d’architecture militaire. Venir à la forteresse de Salses pourra être l’occasion de profiter des deux expositions en cours Salses l’imprenable et SOL. La première met en lumière les spécificités de cette forteresse tandis que la seconde – accessible jusqu’au 17 septembre – est une exposition-vidéo d’Anne-Charlotte Finel dans laquelle l’artiste présente un monde en péril et en mutation, celui des animaux considérés comme des nuisibles.

En Occitanie, d’autres sites faisant partie du réseau des Centre des monuments nationaux accueilleront le public pour des visites exceptionnelles durant ces Journées Européennes du Patrimoine : les sites et le musée archéologiques de Montmaurin en Haute-Garonne, le château de Gramont dans le Tarn-et-Garonne, le château de Montal et celui de Castelnau-Bretenoux dans le Lot.

Les manifestations à Perpignan

Une chose est sûre, impossible de s’ennuyer à Perpignan durant ces Journées Européennes du Patrimoine. Un grand nombre d’évènements est prévu pour séduire tous les publics.

Le site archéologique de Ruscino organise plusieurs activités : des ateliers d’archéologie expérimentale pour identifier des végétaux, connaître des pratiques agricoles et s’intéresser à la carpologie (étude des graines et des fruits retrouvés sur les sites archéologiques), des visites libres du site ainsi qu’une visite guidée de l’exposition en cours.

Les archives départementales des Pyrénées-Orientales ont prévu un programme riche pour ce 16 et 17 septembre 2023 : visite guidée des espaces de conservation habituellement fermés au public, atelier d’enluminure et de calligraphie, atelier photographique, atelier de réalisation d’armoiries et présentation du matériel et des techniques de reliures.

Pour ceux qui ont toujours voulu savoir ce qu’il se passait derrière l’écran de télévision, France 3 Occitanie propose une visite guidée des locaux de Perpignan pour se plonger dans les coulisses de la réalisation des éditions d’information et des programmes locaux.

À faire aussi : une visite guidée au centre de conservation et de restauration du patrimoine, une initiation d’archerie, un atelier de calligraphie médiévale ou participer au bal médiéval au Palais des Rois de Majorque, la visite de la salle El Mediator… Plusieurs circuits guidés sont organisés dans la ville de Perpignan pour devenir incollable sur la cité catalane.

Les évènements sur le thème de l’archéologie et de l’histoire dans le département

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, un voyage dans les coulisses du musée de Préhistoire de Tautavel attend les visiteurs. Ils auront l’occasion d’approcher une partie des collections non exposées et de découvrir le quotidien du personnel qui travaille au sein du musée. Ceux qui n’ont pas encore eu la chance de voir l’exposition Le Grand Rift, voyage au cœur de la Préhistoire, auront l’opportunité de le faire durant ce 16 et 17 septembre 2023. Cette exposition est une introduction à la singularité et à la richesse du patrimoine du Rift, un terrain privilégié d’observation de l’évolution humaine.

Le musée de Bélesta présente ses collections exceptionnelles, issues de fouilles archéologiques de la grotte. Pour les Journées Européennes du Patrimoine, le public pourra observer une série de 28 céramiques de plus de 6.500 ans, des outils en pierre, en os et des reconstitutions grandeur nature de scènes de vie.

Habitué des Journées Européennes du Patrimoine, le mémorial du camp de Rivesaltes propose deux activités le 16 septembre. Des séances d’écoute au casque et des visites guidées du site et de l’exposition permanente avec les médiateurs du mémorial.

Grâce à des visites guidées du Fort de La Galline à Port-Vendres, le public aura l’occasion de découvrir l’histoire de cet édifice militaire, ainsi que le projet de création d’un espace de partage. Une exposition de l’artiste et vigneron Jean-Emmanuel Parce est en cours.

Les lieux de culte

Cette année plusieurs églises du département des Pyrénées-Orientales accueillent les visiteurs : les deux églises de Sorède, celle de Palu-del-Vidre, de Saint-André, de Brouilla, de Saint-Jean-Lasseille, de Fourques, de Terrats, de Rivesaltes…

Un marché de poterie sera installé dans le parc du prieuré Monastir del Camp de Passa. Les participants pourront même y pique-niquer puisque des tables et des chaises seront disposées sous les platanes.

Les autres évènements dans les Pyrénées-Orientales

À l’heure du développement des énergies renouvelables, le parc de l’Ensemble Eolien Catalan de Baixas participe pour la première fois en 2023 aux Journées Européennes du Patrimoine. Cette visite guidée permettra de découvrir la production d’énergie renouvelable et de comprendre le développement et le fonctionnement d’un parc éolien.

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Orientales propose une randonnée-visite de la Réserve Naturelle nationale de la forêt de la Massane le 16 septembre. 6h de visite sont prévues.

Plusieurs animations se dérouleront à l’Atelier des Barques à Port-Vendres : des ateliers dessins, un atelier calfatage, des animations pour découvrir le patrimoine maritime méditerranéen.

Une exploration de Lamanère, le village le plus au sud de la France continentale, attend les visiteurs le 16 septembre. Non loin du col de Malrems, ce lieu, réputé pour son activité minière et de fabrication de sandales, témoigne, aujourd’hui encore, d’une richesse économique et sociale.

Programme complet à consulter sur le site de l’évènement.