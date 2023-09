Loto du patrimoine 2023 : un rayon d’espoir pour la maternité suisse d’Elne

L’établissement, fondé par la Suissesse Elisabeth Eidenbenz en 1939, présentait des fissures graves entraînant un risque d’effondrements. Ces dommages ont contraint la mairie d’Elne à fermer l’établissement dès le mois d’avril 2023. Une première évaluation des dommages estimait les réparations à environ 900.000 euros, dont la moitié serait à la charge de la commune. En juin 2023, le maire a donc décidé de lancer un financement participatif pour contribuer à cette réhabilitation. «Que chacun donne ce qu’il peut : un euro, deux euros, mille euros…» précisait Nicolas Garcia lors du lancement de cette cagnotte.

Lancée en 2017 par l’animateur et passionné de patrimoine Stéphane Berne, ce dernier déclare : « À l’aube de cette 6ème édition du Loto du Patrimoine, je suis heureux de voir que plus de 850 sites ont été sauvés ou sont en passe de l’être dans toute la France métropolitaine et les Outre-mer, dans toute la diversité du patrimoine et jusque dans les plus petits villages et tout cela grâce à la confiance des Français et leur volonté de participer à la sauvegarde de ce qui nous rassemble ».