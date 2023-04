Les agriculteurs attaquent l’arrêté du Préfet des Pyrénées-Orientales

En apparence, cet arrêté permettait de prélever une plus grande quantité d’eau dans le fleuve. Or, ces prélèvements supplémentaires au milieu naturel ne sont pas destinés à l’usage agricole. Une situation que dénonce la Chambre d’agriculture. «Cet arrêté conduit, en réalité à une réduction significative du volume prélevable, et donc à une situation plus contraignante encore pour les canaux d’irrigation et leurs usagers que la situation d’avant.» Les agriculteurs dénoncent «une décision condamne les récoltes, les vergers et les agriculteurs de ce département.» ; et annoncent «une situation est tout simplement insupportable pour les agriculteurs en raison des dommages graves et directs qu’ils vont subir et les conduire à la faillite.»