Crise de l’eau en Pyrénées-Orientales : un arrêté pour remplir le barrage de Vinça

C’est dans une des salles de l’Idem, au Soler, que le sous-préfet de Perpignan, Yohann Marcon, a reçu une cinquantaine de maires et représentants de divers syndicats. Vincent Darmusey, chef du service eau et risques de la Direction départementale des territoires et de la mer, était à ses côtés pour présenter l’État de la situation.

Et elle n’a pas beaucoup bougé depuis le début d’année. Vincent Darmusey, entre-autres, de rappeler : «La pluie a été déficitaire sur la majeure partie des Pyrénées-Orientales. Il y a un déficit hydrique de 300 mm pour les nappes, et il faudrait qu’il pleuve quinze fois plus que ce qu’il a plu en mars. Nous ne rattraperons jamais la normale. Depuis juin dernier, nous dépassons les records bas d’humidité des sols. C’est la sécheresse la plus longue, la plus intense et la plus étendue qu’on ait jamais connue.»

D’après Vincent Darmusey, le manteau neigeux devrait être normalement à six mètres ; il est actuellement à moins d’un mètre. «On ne peut donc pas compter sur la neige pour le remplissage du barrage de Vinça. La situation est inquiétante.»