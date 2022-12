Les feux tactiques, un savoir-faire qui fait la renommée mondiale du Sdis 66

Article mis à jour le 20 décembre 2022 à 07:05

Le pourtour méditerranéen et l’Europe ont connu un été empli de feux de forêts historiques. Les Pyrénées-Orientales y sont régulièrement exposées. Mais, en France en 2022, c’est la Gironde qui a été la plus traumatisée, avec près de 30,000 hectares impactés.

Les pompiers catalans y ont prêté main-forte ; notamment pour une mission bien précise : les feux tactiques. Une technique qui fait la renommée du Service départemental d’incendie et de secours du 66 (Sdis 66). Explications auprès de Christophe Olive, conseiller technique départemental en feux tactiques.

Photo ci-dessus : Brûlage dirigé par le Sdis 66 dans les Pyrénées-Orientales en février 2022. Crédit © Idhir BAHA.

De la Russie en 2007 à la Gironde en 2022, en passant par la Suède ou La Réunion

De violents incendies de forêts se sont déclarés début juillet 2022 dans le département de la Gironde ; plus précisément depuis La Teste-de-Buch et Landiras. Les derniers n’ont été éteints qu’en septembre sur ce territoire connu pour son paysage forestier. Le Sdis 66 a fait partie des nombreux renforts – nationaux et internationaux – appelés en urgence dès juillet. « Le centre opérationnel zonal (Coz) du sud-est, a été sollicité par celui du sud-ouest, pour des missions de feux tactiques – entre-autres – et sur le front de Landiras ; se souvient Christophe Olive. Je suis parti le 14 juillet. Nous étions quatre en moyenne, par rotation de quatre jours, et sur quatre tours ». À noter que le Sdis 66 a aussi envoyé un Détachement d’interventions spécialisées piéton pour établissements de feux de forêts.

Pompiers en opération de feu tactique sur le front de Landiras, en Gironde, en juillet 2022. Crédit photo Idhir BAHA.

« Le Coz – sans vider les casernes en pleine haute saison – prend un peu de chacun de ces départements en renfort : des Pyrénées-Orientales, aux Alpes-Maritimes, en passant par la Corse. Le Sdis 66 est particulièrement reconnu, parmi les autres, pour cette maîtrise du contre-feu. Nous sommes l’un des départements à utiliser le plus ce savoir-faire : en longueur, en 2022, nous en avons établi 21 km. À Landiras, on a totalisé 32 km sur quatre semaines. J’ai déjà été confronté à ces situations exceptionnelles. Nous avons été envoyés par exemple : au Perthus en 2012, en Russie en 2007, en Suède en 2020, à La Réunion sur l’incendie du Maïdo en 2010, etc. ».

Brûlage dirigé par le Sdis 66 dans les Pyrénées-Orientales en février 2022. Crédit photo : Idhir BAHA.

Le feu tactique est inspiré d’une technique ancestrale dixit le spécialiste catalan Christophe Olive

« Elle était utilisée par les paysans et éleveurs. Ils faisaient notamment de l’écobuage l’hiver sur les zones de pâturage. Puis ils l’ont adoptée pour lutter contre les fronts d’incendies. Une réglementation concrète a été adoptée en France en 2002, sur cet emploi du feu, et après une formation spécifique : il faut d’abord passer par la maîtrise du brûlage dirigé (écobuage). Il est régi par un cahier des charges, déterminé par une Commission départementale, et présidée par la Direction départementale des territoires et de la mer. La Société d’élevage – affiliée à la Chambre d’agriculture – récupère l’ensemble des chantiers à faire, et sous-traite la mission au SDIS 66 ».

Christophe Olive développe : « En travaillant les feux dirigés l’hiver, sans être dans l’urgence, on acquiert la lecture du feu et ses évolutions, l’aérologie, la topographie. On apprend à travailler sans être exposés aux fumées, et on adopte les bons réflexes de positionnement ».

Pompiers en opération sur le front de Landiras, en Gironde, en juillet 2022. Crédit photo Idhir BAHA.

Mais qu’est-ce qu’un feu tactique utilisé lors d’un violent incendie de forêt ?

Il faut tout d’abord savoir qu’il en existe quatre types différents : le plus connu est celui d’un front dirigé directement contre celui de l’incendie. Plus simplement appelé contre-feu offensif. On peut citer la technique de la terre brûlée : « On allume un feu sur une zone dont on est sûrs qu’elle sera traversée par le front à T +2h ou +3h. Cela permet d’éliminer tout ce qui alimentera le feu ».

Les pompiers spécialisés travaillent aussi ce qu’ils appellent le réalignement des lisières : « On donne une surface à brûler, avec des points de rendez-vous que l’incendie ne doit pas dépasser. Par exemple, sur un versant de montagne, on définit un chemin pour allumer nos feux, afin qu’il n’y ait plus de reprises d’incendie autour. C’est une technique qu’on emploie souvent chez nous dans les Pyrénées-Orientales ». Enfin, le dernier se concentre sur la défense de points sensibles (DPS) : « On brûle et on prépare une zone autour d’habitations pour que l’incendie les contourne. Nous avons effectué une vingtaine de DPS à Landiras cet été. On a pu conserver des hameaux entiers de cette manière ». Plusieurs DPS ont aussi été appliqués fin juin 2022 lors du violent incendie entre Opoul-Périllos et Salses-le-Château. Plus de 1100 hectares ont été brûlés, alors que la zone compte de nombreux campings, habitations et monuments.

Vue depuis l’autoroute A9 sur le panache de fumée de l’incendie d’Opoul-Périllos et les interventions de Canadair en juin 2022. Crédit photo : Idhir BAHA.

Christophe Olive – interrogé sur des marqueurs qui l’ont le plus surpris en Gironde – se rappelle des variations rapides et régulières du vent ; qui sont, bien sûr, des facteurs aggravants. Ils rendent la préparation des pompiers plus difficile. « La clé pour un feu tactique est l’anticipation. Et donc l’étude de nombreux paramètres. C’est très stratégique. J’aime bien me rappeler la citation d’Henri Fayol » :

« Prévoir, c’est à la fois supputer l’avenir et le préparer ; prévoir, c’est déjà agir. »

Brûlage dirigé par le Sdis 66 dans les Pyrénées-Orientales en février 2022. Crédit photo : Idhir BAHA.