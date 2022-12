Les jeunes enfants passent-ils trop de temps devant les écrans ?

73% des enfants de 2 ans n’utilisent pas les écrans numériques ; soit parce qu’ils n’y ont pas accès, soit parce qu’ils ne sont pas équipés à domicile. Cette proportion se réduit à 58% pour les enfants de 3 ans et demi, puis à 46% pour ceux de 5 ans et demi. Cela signifie que plus d’un enfant sur deux de 5 ans et demi utilise une tablette ou un écran d’ordinateur.

Pour un enfant sur cinq de cet âge-là, l’utilisation reste modérée : entre 10 et 30 minutes par jour en moyenne. Entre 2 ans et 5 ans et demi, la part des gros utilisateurs (entre 30 à 60 minutes par jour) passe de 4 à 16%, et celle des très gros utilisateurs (plus de 60 minutes par jour) passe de 1 à 10%. À noter tout de même que près de deux enfants sur cinq n’utilisent aucun écran numérique entre 2 et 5 ans et demi.