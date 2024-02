Les œuvres de Foulques exposées à Perpignan : Hommage à l’artiste méconnu

Article mis à jour le 2 février 2024 à 10:02

Originaire de Latour-de-France, Foulques de Boixo était un pochoiriste autodidacte. Tout au long du mois de février, sa bande de copains lui rend hommage à travers l’exposition de ses oeuvres. Au café La Rotonde ou au Salon et dépendances à Perpignan, les pochoirs de ce passionné de pop culture sont visibles du grand public, certains pour la première fois.

Figure emblématique de Perpignan, Foulques de Boixo était un grand timide. Si bien qu’aujourd’hui, la plupart de ses oeuvres restent méconnues du grand public. « Il ne voulait pas être exposé. Il fallait qu’il se fasse violence pour montrer son travail », raconte Steve Golliot-Villers, dessinateur et proche de l’artiste. Le pochoiriste préférait offrir ses créations, plutôt que de les vendre.

Une bande de copains rend hommage à l’artiste Foulques de Boixo

« J’ai eu l’idée d’organiser cette exposition, peu de temps après ses funérailles. Par le biais de personnes qui connaissent son travail. » Tombé malade à l’été 2023, Foulques de Boixo est malheureusement décédé fin septembre. Une mort brutale pour l’artiste peintre, âgé seulement de 48 ans.

« Il n’a pas eu de formation artistique particulière. Il a commencé par le dessin, puis s’est passionné pour le pochoir. Au fil des années, ces travaux artistiques se sont complexifiés et sont devenus de très belles oeuvres d’art », se remémore Steve Golliot-Villers.

Avec le temps, la bande de copains est devenue une bande de collectionneurs. « Nous avons beaucoup d’œuvres de Foulques. En réalité, il n’a jamais vécu de son art », confie le dessinateur. Le pochoiriste a travaillé pendant un temps au magasin de fournitures Color’I, du Mas Guérido, loin des projecteurs et des vernissages.

Des œuvres inspirées de la pop-culture

L’exposition organisée en l’honneur de l’artiste se tiendra sur deux lieux à Perpignan, le café La Rotonde et le coiffeur Salon et dépendances. Pour découvrir les œuvres de l’artiste, pas besoin de consommer ou de se faire couper les cheveux, l’entrée est en accès libre ! Un troisième proche du pochoiriste est partant pour présenter au bar l’Arena, certaines de ses créations. « C’est devenu un micro-festival », plaisante l’organisateur de l’exposition.

Mais alors quid des pochoirs de Foulques ? Il s’agit d’oeuvres inspirées de la pop-culture. « Il aimait beaucoup la mannequin anglaise Twiggy », explique Steve Golliot-Villers. Surnommée la brindille, l’icône des années sixties a initié malgré elle un engouement autour de la minceur des égéries. Passionné par cet univers, l’artiste a pochoirisé les Beattles, Clint Eastwood, Catherine Deneuve ou encore Danny Trejo.

Au fur et à mesure, les créations du peintre se sont complexifiées, notamment avec l’arrivée de trames circulaires. « Il a instauré un jeu de découpe circulaire, techniquement très impressionnant », explique l’ami du pochoiriste. Les oeuvres se composent parfois de quatre pochoirs superposés et peuvent atteindre 1m 20 de hauteur. L’artiste a pochoirisé divers objets du quotidien : haches, vélos, planches de skate… « Tout ce qui pouvait supporter un pochoir y est passé », plaisante Steve Golliot-Villers. « J’ai même un snowboard dans ma collection personnelle. »

À la fois peintre timide et danseur hors pair ?

Féru de musique, Foulques de Boixo était aussi un compagnon de route des Limiñanas. Ce groupe de rock originaire de Cabestany a une renommée internationale. « Ils ont joué un peu partout dans le monde. Ils font même des bandes-son pour Netflix ! » Lionel Limiñana est fondateur du groupe et ami du pochoiriste. Celui-ci se produisait régulièrement sur scène avec les musiciens.

« Nous allons prochainement organiser une soirée avec Lionel, le but sera de fédérer les gens qui l’ont connu et ceux qui affectionnent son art. » Parmi les projets de la bande de copains, il est aussi question de réaliser un livre. L’ouvrage s’articulera autour des œuvres de Foulques et des témoignages de personnes qui ont croisé son chemin.

Plusieurs expositions visibles à Perpignan

Au sein des expositions, le public pourra contempler un assortiment des créations du peintre, depuis son premier pochoir jusqu’à ses dernières œuvres. Elles seront visibles au café La Rotonde jusqu’au 15 février 2024 et jusqu’à fin février au Salon et dépendances. Une soirée en hommage à l’artiste est d’ores et déjà planifiée le 9 février prochain, au bar l’Arena.

« L’idée c’est d’organiser tous les ans un petit évènement en sa mémoire », entrevoit Steve Golliot-Villers. « Foulques de Boixo est une personne qui a réalisé un boulot magnifique et qui aurait pu percer s’il avait accepter de jouer le jeu. »