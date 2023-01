À quoi ressemblera la nouvelle école des Beaux-Arts de Perpignan prévue en 2023 ?

L’école des Beaux-Arts de Perpignan fermée en 2014 par l’ancienne équipe municipale va-t-elle renaître ? Steve s’emporte : «le fait que les deux précédents maires aient massacré l’école nationale des Beaux-Arts de Perpignan fait qu’on n’aura plus jamais d’école nationale à Perpignan !» Par ailleurs, la politique culturelle prévoit un seul établissement par région ; et la région Occitanie en compte déjà 2, un à Montpellier, et le second à Toulouse. Alors quel est ce nouveau projet ? «Il s’agit d’une école à destination des citoyens perpignanais et non d’un cursus diplômant.» Même si Steve n’exclut pas que l’école puisse devenir un jour une prépa d’intégration aux études artistiques.