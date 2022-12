Article mis à jour le 13 décembre 2022 à 07:35

Renfe et SNCF proposaient ce samedi 10 décembre les derniers trajets à grande vitesse opérés conjointement depuis neuf ans entre Barcelone et la France. La SNCF exploite désormais seule la liaison entre Barcelone et Paris. Et ce au motif que les trains Renfe ne disposent pas des certificats sécurité nécessaires pour franchir la frontière et se rendre vers la capitale française, Lyon et Marseille, comme c’était le cas jusqu’à présent.

Le fait est que si les deux entreprises ont travaillé ensemble sur ce service transfrontalier, elles sont également concurrentes depuis mai dernier sur le corridor Barcelone-Madrid et plus récemment entre Madrid et Valence où la SNCF opère sous la marque Ouigo.

Depuis décembre 2013, Elipsos, sous la marque Renfe-SNCF, a transporté plus de 5,5 millions de passagers entre la capitale catalane et Lyon ainsi que Paris, et entre Madrid et Marseille via Barcelone.

En février dernier, la société française avait annoncé son intention de démanteler unilatéralement la joint-venture Elipsos, formée à 50% par les deux opérateurs. Renfe a confirmé qu’il s’agissait bien là d’une décision « unilatérale » de la SNCF. Les deux sociétés travaillaient ensemble sur les lignes grandes vitesse depuis décembre 2013, un accord qui devait expirer à la fin de cette année 2022 ; même si une prolongation était un instant envisagée à l’automne 2021. En début d’année 2022, dans une déclaration au journal Les Echos, la SNCF a signifié ne plus vouloir « continuer à perdre de l’argent » ; surtout après la baisse de la demande dans un contexte de pandémie et de restrictions de la mobilité internationale.

De son côté, la Renfe se voulait plus rassurante et assurait que les deux compagnies étaient en mesure d’atteindre un équilibre financier après l’impact du covid et, même, d’étudier l’exploitation de nouveaux trafics internationaux.

La Renfe aspire à une « réciprocité souhaitable » avec la France

L’arrêt des wagons de la compagnie espagnole à Vilafant est lié à l’absence d’un certificat de sécurité requis pour que les trains ciblés Renfe puissent circuler en France. En fait, l’opérateur présidé par Isaías Taboas dispose de quelques unités compatibles avec les systèmes de tension électrique et de communication français ; celles-là mêmes avec lesquelles il relie Barcelone à Lyon et Madrid à Marseille (avec un arrêt à Saints). Pour cette raison, comme l’ont expliqué des sources de la Renfe à ACN, une « réciprocité souhaitable » est demandée dans un contexte de libéralisation de la grande vitesse dans toute l’Europe dans le transport de passagers. Une fois le certificat de sécurité obtenu, l’entreprise estime pouvoir commencer à exploiter les services sous quatre ou cinq mois minimum puisqu’il faudra former le personnel. En ce moment, la Renfe travaille déjà sur l’incorporation progressive des machinistes et du reste des ouvriers.

Selon Renfe, pour la liaison avec Paris, les autorités françaises n’ont « jamais homologué » ses trains bien qu’ils soient du constructeur français Alstom. « Nous continuons à nous y intéresser », insistent des sources de l’opérateur espagnol.

Photo © LLuís Sibils / ACN

Renfe couvrira les fréquences SNCF entre Barcelone et Figueres

Dans un premier temps, l’absence de liaison entre Barcelone avec Paris, Lyon et Marseille à travers la société mixte a aussi indirectement affecté les voyageurs sur l’axe Barcelone-Figueres. Renfe a cependant déjà annoncé il y a quelques jours qu’elle maintiendrait les fréquences proposées par Renfe-SNCF.

Dans le même temps, l’opérateur a également indiqué qu’il augmenterait les places de 15% par rapport à celles de 2019 – avant la pandémie – et qu’il atteindrait 42 500 hebdomadaires.