El planeta registra el segon setembre més càlid des que es tenen dades

El darrer mes de setembre va ser el segon més càlid des que es tenen dades, segons dades publicades aquest dimarts pel programa europeu Copernicus, que situa la temperatura mitjana global durant el setembre del 2024 en els 16,17 graus centígrads. Això són graus 1,54 per sobre els nivells preindustrials de temperatura del setembre 0.

El mes de setembre més calorós registrat va ser l’any passat, quan la temperatura mitjanava ser 1,74 superior a la mitjana de setembre del període 1850-1900. En aquesta línia, la temperatura global del planeta d’aquest 2024 s’encamina a ser la segona més alta des que hi ha registres. Per ara, és 1,62 graus superior als nivells preindustrials.

Si es confirmen aquestes dades a finals d’any, significarà que per segon any consecutiu s’incompleixen els límits de l’Acord de París, que tenen com a objectiu limitar l’escalfament global per sota els dos graus respecte als nivells preindustrials, preferiblement per sota els 1,5 graus.

Pel que fa a Europa, Copernicus destaca que les temperatures de setembre estan per sobre de la mitjana a l’est i nord-est d’Europa, però per sota a gran part de l’oest d’Europa, incloent-hi França, la major part de la península Ibèrica i Islàndia.

Precipitacions « extremes »

Samantha Burgess, directora adjunta del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, assegura que aquest mes han observat més episodis de « precipitacions extremes ». En concret, l’Europa central i de l’est han patit pluges intenses i inundacions, mentre que a la península Ibèrica i al nord d’Europa ha sigut un setembre « més sec » de l’habitual. »El risc de pluges extremes continuarà augmentant amb l’augment de les temperatures », diu Burgess en un comunicat.