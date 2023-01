La Renfe espère 4 trains par jour avant l’été de Barcelone vers Lyon et Marseille

Si l’entreprise espagnole a obtenu l’autorisation le 22 décembre dernier pour les trajets entre Perpignan et Lyon et entre Perpignan et Marseille, des sources internes à l’entreprise ont précisé que la Renfe aspire à circuler sur tout l’hexagone profitant ainsi de la «libéralisation naissante du ferroviaire français.»

Pour l’instant, SNCF Réseau a défini les sillons de circulation de la Renfe entre Barcelone et Lyon et Madrid et Marseille. Au total, il y aura deux trains quotidiens sur chacune des lignes. Cependant, le retour sur le réseau ferroviaire français s’effectuera en deux phases. Dans un premier temps, les trains circuleront un jour sur deux, soit douze trajets hebdomadaires, puis offriront un trajet quotidien dans chaque sens.