Roman « Un oubli sans nom » | Sur les traces de ses origines en Pays catalan

Dans ce roman, Serge Legrand-Vall met en scène Suzanne, cette jeune femme adoptée à l’âge de 6 ans dont les souvenirs incomplets doivent faire face au silence de ses parents d’adoption. Pour obtenir des réponses à ses questions et comprendre d’où elle vient, elle fuit la Normandie et part sur les routes des Pyrénées-Orientales puis de l’île de Formentera. Son aventure sera faite de rencontres, en la France et l’Espagne. Ce roman est l’un des plus personnels de Serge Legrand-Vall. Il fait écho à sa propre histoire.