Inégalités à Perpignan : Un océan de pauvreté parsemé d’îlots de richesse

Article mis à jour le 12 novembre 2025 à 16:49

Perpignan abonde de quartiers pauvres. C’est ce que révèle une étude de l’Insee publiée jeudi 6 novembre qui compare les aires urbaines d’Occitanie où se concentrent les populations pauvres et aisées. Dans le chef-lieu des Pyrénées-Orientales, où un quart de la population vit dans un quartier pauvre, les inégalités d’accès au logement et à l’éducation sont flagrantes.

D’une rue à l’autre, deux extrêmes. Dans sa nouvelle étude, l’Insee dresse un portrait de Perpignan majoritairement pauvre, essaimée de quelques îlots de richesse. La ville fait partie des quatre agglomérations d’Occitanie qui rassemblent la majorité des populations aisées et pauvres dans leur centre, avec Toulouse, Montpellier et Nîmes. À Perpignan, plus que dans les trois autres villes, c’est la part de quartiers pauvres qui ressort. 25 % de la population de la ville y vit contre seulement 3 % dans un quartier aisé. Avec entre eux de très fortes disparités de niveau de vie. Le niveau médian passe du simple au double, de 1140 euros à 2460.

L’habitat précaire cantonné aux quartiers pauvres à Perpignan

Peu de quartiers riches à Perpignan, ce qui n’empêche pas de fortes inégalités. L’accès au logement déjà. Les trois quarts des habitants sont locataires dans les quartiers pauvres. La plupart des logements sont des appartements. Au contraire, dans les quartiers aisés, 13 % des habitants sont locataires, et 90 % d’entre eux vivent dans une maison. Alors que les plus aisés semblent éviter le mal-logement, plus d’une résidence sur 10 est surpeuplée dans les quartiers pauvres.

Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2021 ; calculs Insee pour la définition des quartiers.

Le centre de Perpignan est significatif du mal-logement dans les quartiers les plus précaires. Dernier exemple en date, le chantier de démolition de l’îlot Fontaine-Neuve à Saint-Jacques. Deux immeubles extrêmement fragiles ont conduit à l’évacuation d’une quinzaine de familles. La mairie a annoncé la reconstruction de logements dans le cadre d’un programme de l’Agence nationale de rénovation urbaine.

De l’école à l’emploi, les écarts se maintiennent

Habiter dans un quartier expose donc davantage à l’habitat indigne, mais aussi à des difficultés d’accès à l’école. Seule la moitié des enfants en âge de l’être sont scolarisés contre 86 % dans les quartiers aisés. Un fossé qui se maintient à l’âge de l’entrée dans la vie active. 38 % des jeunes entre 15 et 24 ans des quartiers pauvres sont déscolarisés et sans emploi. 7 % seulement dans les quartiers aisés.

Ces chiffres confirment l’influence de l’origine sociale sur les parcours scolaire et professionnel. Moins de diplômes et plus d’emplois précaires parmi la population des quartiers pauvres. Un quart des habitants travaille à temps partiel. Conséquences : le taux de chômage grimpe jusqu’à 38 %. Du côté des quartiers aisés, il n’est que de 8 %. Avec un point de similitude, les hommes travaillent en moyenne davantage que les femmes. Dans les quartiers aisés, comme dans les quartiers pauvres, l’écart du taux d’activité est plus élevé que la moyenne de la ville.

