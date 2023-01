Ruralité | Agriculteurs et élus appellent « eau secours » dans les rues de Perpignan

Article mis à jour le 24 janvier 2023 à 18:47

Ce mardi 24 janvier, agriculteurs, viticulteurs et élus des Pyrénées-Orientales, rejoints par les acteurs des neiges catalanes, ont manifesté pour dénoncer une décision du Tribunal administratif de Montpellier de novembre 2022. Au-delà de la ressource en eau, il s’agissait bien de défendre une ruralité menacée, selon les manifestants, par une écologie trop éloignée des réalités de terrain.

Cette écologie qui avait remporté la bataille devant le tribunal. France Nature Environnement a en effet réussi à faire réduire les prélèvements d’eau dans la Têt. Mais selon les agriculteurs, premiers impactés par les restrictions de la ressource en eau toujours d’actualité en cette période de sécheresse hivernale, la décision du tribunal n’a nullement pris en compte la spécificité locale.

Les manifestations d’agriculteurs sont similaires aux autres contestations sociales, à ceci près que les tracteurs sont de la partie. Et à Perpignan, la tradition fut respectée avec une trentaine d’engins affublés de panneaux revendicatifs. Sur les pancartes, on pouvait lire ; «Nos canaux sont millénaires, on ne fait que passer, un peu de respect !».

Pour les manifestants, la décision de justice fait peser des menaces sur l’agriculture, l’eau potable, l’économie de la neige, la production hydroélectrique, et la biodiversité ; sans apporter le moindre bénéfice aux poissons de la Têt. Les agriculteurs – qui se disent stigmatisés et dénoncent l’agribashing à leur encontre – n’ont pas manqué de pointer le désaccord qui les oppose aux «Écolos». Ainsi, lisait-on en lettres noires, «Écolos, fossoyeurs des agriculteurs», «France Nature Emmerdement» (au lieu de Environnement) ou encore «Arrêtez de nous la mettre» avec un dessin fort explicite.