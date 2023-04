MassBeat : l’odyssée musicale de 8 amis catalans qui font vibrer le public

MassBeat se positionne dans les styles funk et electro, mais sans s’imposer de limite. Au fil des années et des expériences de concerts, leurs reprises musicales deviennent de plus en plus personnelles. « Aujourd’hui, on fait même beaucoup de créations. » Le groupe a d’ailleurs élaboré un EP de trois titres.

La force du groupe semble être la passion et l’investissement de ses membres. « Tout le monde a le statut d’intermittent du spectacle et seulement grâce au projet MassBeat rappelle fièrement le chanteur. Grâce à notre sérieux, on est devenus professionnels assez rapidement et on travaille à temps plein sur ce projet. »