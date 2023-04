Leucate accueille les stars du wingfoil lors du Mondial du Vent 2023

Article mis à jour le 3 avril 2023 à 07:30

Du 5 au 10 avril 2023, une soixantaine d’athlètes internationaux de wingfoil et Windsurf donnent rendez-vous au public sur la plage de Leucate-La Franqui pour le Mondial du Vent.

Les compétiteurs s’affronteront lors de cette étape de la Coupe du Monde GWA Wingfoil ; et les Français sont d’ores et déjà annoncés comme favoris de la compétition. Des démonstrations de windsurf freestyle seront également au programme lors de ce Mondial. Photo de Une : Balz Muller © DR Mondial du Vent.

La seule étape française de la Coupe du Monde GWA Wingfoil se tiendra lors de cette 26e édition du Mondial du Vent à Leucate.

Et ce n’est certainement pas un hasard puisque l’Occitanie est la première région de France pour la pratique du kitesurf et fait partie aujourd’hui du top 10 mondial des destinations pour l’ensemble des sports de glisse. C’est d’ailleurs la 3e année consécutive que le circuit mondial de wingfoil fait étape au Mondial du Vent à Leucate. Cette année, deux formats seront au programme : surf freestyle et surf slalom.

Et Carole Delga, la présidente de la Région, s’en félicite « Nous avons cru très tôt au développement des sports de glisse, en particulier sur la côte audoise. Faire du vent une vraie force, le transformer en atout économique et touristique, était un pari osé qui a aujourd’hui prouvé que le jeu en valait la chandelle ».

En chargeant cette vidéo, vous acceptez la politique de confidentialité de YouTube.

En savoir plus Charger la vidéo Toujours autoriser YouTube

Wingfoil, Kitefoil, de nouvelles disciplines sportives à découvrir lors du Mondial du Vent

Le wingfoil est une discipline hybride, un mélange de windsurf, kitesurf, stand up paddle et surf foil. Apparu en 2019, ce sport est désormais un incontournable des plans d’eau, partout dans le monde. Le kitefoil sera à l’honneur durant cette édition 2023 du Mondial du Vent. Cette nouvelle discipline olympique 2024 s’assimile au kitesurf avec une planche équipée d’un foil. Lors des Jeux Olympiques organisés en France l’année prochaine, les épreuves auront lieu sur le plan d’eau à Marseille. Durant ce Mondial du Vent, les compétiteurs français, qui dominent le classement international, proposeront une démonstration de kitefoil.

Des stars françaises et internationales sur la plage de Leucate-La Franqui

Les stars françaises de ces sports de glisse seront présentes à Leucate y compris les champions du monde 2022 : Titouan Galéa, Flora Artzner et Malo Guénolé, sacré champion du monde de wingfoil freestyle à seulement 17 ans. Mais il faudra également compter sur la présence des stars internationales qui veulent, eux aussi, décrocher des récompenses et se classer parmi les meilleurs de leur catégorie. Chez les femmes aussi la compétition s’annonce serrée. Les Françaises Flora Artzner, Orane Ceris et Kylie Belleoeuvre rivaliseront avec l’Espagnole Nia Suardiaz et la Tchèque Paula Novotna. Les cinq femmes occupent les cinq premières places des classements généraux en slalom et en freestyle. Toutefois, la surprise viendra peut-être des autres concurrentes.

Coupe du Monde GWA Wingfoil © DR Mondial du Vent

Skateboard, BMX, parkour… Les activités du Village de la Glisse

Du 7 au 10 avril, le Village de la Glisse sera installé non loin de la zone de compétition et proposera diverses activités aux visiteurs :

des shows de stakeboard street, de trial & BMX et de skateboard rampe ;

des initiations au parkour, à la draisienne, au BMX et au skimboard ;

des ateliers de maquillage ;

de l’élasto-transpoline ;

l’accès à un parcours aventure ;

des soirées festives dont celle inaugurale avec La Martinique comme invitée d’honneur.

Démo windsurf © DR Mondial du Vent