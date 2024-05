Meeting de Perpignan, le RN dévoile les 35 premiers candidats de la liste Bardella

Article mis à jour le 1 mai 2024 à 18:56

Ce 1er mai 2024, après un discours de plus de 45 minutes, à Perpignan, Jordan Bardella, eurodéputé sortant et à la tête de la liste Rassemblement National dévoilait la totalité des 35 premiers candidats. Des colistiers qui, compte tenu des intentions de vote, pourraient être éligibles et devenir députés après le vote du 9 juin prochain. Pour rappel, en 2017 le parti avait fait élire 23 eurodéputés. À la faveur de plusieurs défections, ils ne sont plus que 18 à porter les couleurs du parti à la flamme.

Quelques anciens ralliements et plusieurs personnalités symboliques

Si plusieurs d’entre eux n’ont pas été reconduits parmi les candidats éligibles, d’autres sont un symbole, celui d’un ralliement venu de la droite. C’est le cas de l’ancien ministre de Nicolas Sarkozy, le très russophile Thierry Mariani. Malgré une divergence de taille sur la Russie avec les instances de son parti, l’eurodéputé trouve en place en 9e position sur la liste de Bardella. Autres personnalités de la société civile confirmées, Pierre Pimpie, énarque et haut fonctionnaire auprès de l’établissement de sécurité ferroviaire ou l’ancien patron de Frontex, Fabrice Leggeri.

Lors de la présentation des candidats face aux 2.000 militants agglutinés au palais des congrès de Perpignan, certains ont été plus applaudis que d’autres. Le policier syndiqué Matthieu Valet, ancien porte-parole du syndicat des commissaires, bénéficie largement de son exposition médiatique. Quant à l’essayiste Malika Sorel-Sutter, elle a reçu quelques huées, avant finalement d’être applaudie. Hormis Louis Aliot, en dernière position symbolique sur la liste, aucune personnalité des Pyrénées-Orientales ne figure parmi les 35 candidats.

De Jordan Bardella à Virginie Joron, les 16 premiers candidats de la liste RN pour les européennes

1. Jordan Bardella, député européen, président du Rassemblement National.

2. Malika Sorel, essayiste, membre du Haut Conseil à l’intégration (2009-2012).

3. Fabrice Leggeri, haut-fonctionnaire, directeur exécutif de Frontex (2015-2022).

4. Mathilde Androüet, députée européenne.

5. Jean-Paul Garraud, magistrat, président de la délégation RN au Parlement européen.

6. Mélanie Disdier, commerçante, élue locale du Nord.

7. Matthieu Valet, commissaire de police (2016-2024).

8. Anne-Sophie Frigout, professeur d’histoire-géographie, élue locale de la Marne.

9. Thierry Mariani, ancien ministre, député européen.

10. Pascale Piera, magistrate (2004-2024).

11. Philippe Olivier, député européen, conseiller spécial de Marine Le Pen.

12. Marie-Luce Brasier-Clain, retraitée, infirmière urgentiste à la Réunion.

13. Alexandre Varaut, avocat, député européen MPF (1999-2004).

14. Catherine Griset, députée européenne.

15. Gilles Pennelle, directeur général du RN, président du groupe RN en Bretagne.

16. Virginie Joron, juriste, députée européenne.

De Julien Sanchez à Andréa Kotarac, les colistiers de Jordan Bardella

17. Julien Sanchez, Maire de Beaucaire, président du groupe RN en Occitanie.

18. Julie Rechagneux, élue locale de la Gironde.

19. Aleksandar Nikolic, élu local d’Eure-et-Loir, président du groupe RN en Centre-Val de Loire.

20. Valérie Deloge, agricultrice, élue locale de Saône-et-Loire.

21. Rody Tolassy, conseiller en gestion, responsable du RN en Guadeloupe.

22. Marie Dauchy, députée européenne, élue locale en Savoie.

23. Pierre-Romain Thionnet, directeur national du RNJ, élu d’Île-de-France.

24. Nathaly Antona, responsable adjointe du RN en Corse.

25. Pierre Pimpie, haut-fonctionnaire.

26. Sylvie Josserand, avocate.

27. Julien Leonardelli, commercial, élu local et responsable du RN en Haute-Garonne.

28. Angéline Furet, écrivain-conseil, responsable du RN de la Sarthe.

29. Gaëtan Dussausaye, porte-parole du RN, élu régional.

30. France Jamet, députée européenne.

31. André Rougé, député européen, responsable du RN pour l’Outre-mer.

32. Séverine Werbouck, chef d’entreprise, élue locale et responsable du RN en Charente-Maritime.

33. Christophe Bay, ancien préfet et haut-fonctionnaire.

34. Eléonore Bez, élue locale de Marseille et des Bouches-du-Rhône.

35. Andréa Kotarac, président du groupe RN en Auvergne Rhône-Alpes.