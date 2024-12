La bande dessinée « Il ne nous restait que le vent : Histoire du camp de Rivesaltes », réalisée par Clément Baloup et Sae Youn Koh, explore la mémoire tragique d’un lieu d’internement emblématique du XXe siècle en France. Disponible dès avril 2025 aux éditions Alter Comics, elle ambitionne d’éclairer les consciences et de perpétuer la mémoire d’événements marquants pour l’histoire européenne et locale​.

Un récit graphique pour un travail de mémoire

Situé dans les Pyrénées-Orientales, le camp de Rivesaltes a accueilli des milliers de personnes déplacées entre 1941 et 2007. Républicains espagnols, Juifs, Tziganes, Harkis et prisonniers de guerre s’y sont notamment succédé.

À travers cinq personnages principaux – Dolorès, Rose, Anto, Kurt et Karim – la BD met en lumière des parcours individuels ancrés dans une réalité historique collective. Ce projet est avant tout une invitation à se souvenir, à comprendre et à agir pour éviter que l’Histoire ne se répète.

Une approche pédagogique et accessible

Cette œuvre vise un large public, notamment les jeunes générations, en tant qu’outil pédagogique. Prévue pour intégrer des programmes scolaires et accompagner les visites au Mémorial du Camp de Rivesaltes, elle apporte un regard sensible sur des thèmes universels tels que l’altérité, la tolérance et la résilience​.

Les auteurs Clément Baloup et Sae Youn Koh ont voulu créer un support qui dialogue avec le lecteur, qui lui permette d’explorer le passé tout en faisant des liens avec les crises actuelles. Leur approche mêle sensibilité artistique et rigueur historique grâce à la collaboration avec le Conseil scientifique du Mémorial, et notamment son directeur Laurent Joly.

Un héritage pour aujourd’hui et demain

Avec ses illustrations poignantes et ses récits inspirés de faits réels, cette bande dessinée ambitionne d’être bien plus qu’un témoignage historique. Elle interroge sur les mécanismes d’exclusion et d’internement qui, bien que liés au passé, trouvent encore des échos dans le monde contemporain​.

Disponible en librairie et en ligne dès avril 2025, « Il ne nous restait que le vent » espère toucher un public large et diversifié. À travers son format accessible, elle vise à nourrir une réflexion sur les valeurs de mémoire et de vigilance citoyenne.