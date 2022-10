Les récits de Gaétan Nocq au Mémorial du Camp de Rivesaltes

Hermeline Malherbe : « Au travers de cette précieuse exposition et au concours de Gaétan Nocq dont je salue l’engagement, le Mémorial poursuit son action entre passer et présent, entre mémoire et transmission, sensibilisation de tou.te.s et attachement aux valeurs humanistes qui sont à l’origine de son ouverture et de la mobilisation de ses équipes, son conseil d’administration et son conseil scientifiques. »