Mémorial du camp de Rivesaltes : le député RN Jacobelli, venu rendre hommage aux harkis, attaque d’autres « indésirables »

Article mis à jour le 2 octobre 2025 à 11:59

Venu dans les Pyrénées-Orientales le 25 septembre pour rendre hommage aux harkis, le député RN Laurent Jacobelli s’en est pris à la programmation du mémorial du camp de Rivesaltes. Laurent Joly, directeur du conseil scientifique du mémorial réagit.

Dans le cadre de la journée nationale d’hommage aux harkis, le député Rassemblement National, Laurent Jacobelli était dans les Pyrénées-Orientales. Il a d’abord posé devant la stèle en hommage aux harkis avec les cadres locaux du parti d’extrême droite avant de se rendre au Mémorial du camp de Rivesaltes. À l’occasion de cette journée d’hommage, le lieu de mémoire avait tout une programmation dédiée aux harkis. Mais visiblement, c’est l’annonce de la projection du film « Out of Ouganda » dans le cadre du festival itinérant du film LGBT+ Et Alors qui a mis le député du Val-de-Marne hors de lui. Dans ce lieu dédié à la mémoire de tous les indésirables*, le député RN égraine ce qui est indésirable à ses yeux.

Laurent Jacobelli tente de fabriquer du scandale

Laurent Jacobelli a filmé devant l’affiche de l’exposition « Objets » du mémorial une tribune dans laquelle il dénonce « le temple du gauchisme » et du « wokisme » que serait devenu le mémorial. Selon le porte-parole du Rassemblement National, ce lieu en oublierait la mémoire des harkis.

« Ici, on fait des expositions pour l’Ouganda, pour les LGBT, pour tout, pour rien, pour diffuser une pensée de gauche, pour diffuser une pensée pro-migrants, mais on ne parle plus des Harkis. »

🔴 SCANDALE ! En visite à Rivesaltes, le jour même de l’hommage aux Harkis, quelle stupeur de découvrir que la gauche a volé leur mémorial pour en faire un véritable temple wokiste ! pic.twitter.com/AftYcAffeu — Laurent Jacobelli (@ljacobelli) September 25, 2025

Le président du conseil scientifique du mémorial dénonce « un mensonge pur et simple »

Sur ses réseaux sociaux, Laurent Joly, directeur du conseil scientifique et directeur de recherche au CNRS, répond point par point au député RN. « Monsieur le député, en tant que président du conseil scientifique du Mémorial du camp de Rivesaltes, je peux certifier que vos propos sont factuellement inexacts – et même extravagants. (…) Quant à l’insulte « temple du wokisme », que dire, c’est vraiment la pensée slogan, qui ignore tout du quotidien de ce lieu et du travail de ses équipes. »

« En vérité, le Mémorial fait un travail approfondi sur toutes les mémoires du camp, dont celle des harkis. Prétendre qu’on ne parle pas du sort des harkis, alors que c’est, avec les juifs persécutés par Vichy et déportés en 1942, ceux dont on parle le plus dans l’actuelle exposition, est un mensonge pur et simple. »

Rappelant son héritage familial kabyle, Laurent Joly déplore que le député RN ait choisi la date « du 25 septembre pour (se) livrer à ce numéro d’exploitation politique. »

Lors de la programmation du festival Et Alors ?!, il fut rappelé que « le camp de Rivesaltes a été un lieu, pendant plus de 60 ans, de discrimination et de mise à l’écart de populations considérées comme indésirables, non pas en raison de choses faites, mais bien pour ce qu’elles étaient ».

* Le camp de Rivesaltes est souvent qualifié de camp des « indésirables », en référence à toutes les populations qui y sont passées et que l’État français n’a pas souhaité accueillir sur son territoire.



Initialement construit pour être un centre d’entraînement militaire, le camp de Rivesaltes fut entre autres un « Centre d’hébergement » pour étrangers indésirables, un camp d’internement pour les populations victimes de la politique d’exclusion du régime de Vichy, un camp de déportation vers Auschwitz-Birkenau via Drancy, un camp de prisonniers de guerre allemands, une zone de transit pour les supplétifs étrangers de l’armée française, mais aussi un « Camp de regroupement des Harkis et de leurs familles ».

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.