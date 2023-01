Michaël Goudemand, l’excellence universitaire et sportive du Dragon Catalan

Depuis quelques semaines, il peut désormais entièrement se consacrer à sa passion (et son activité professionnelle) : le rugby à 13 . En décembre dernier, le joueur des Dragons Catalans a obtenu son diplôme de Master 2 de droit civil à l’université de Perpignan. Un cursus qu’il a commencé après trois ans de pause d’études, et qu’il a suivi exclusivement à distance, contraint par les entraînements et les matchs. «On m’appelait le fantôme de la promo», sourit-il.

Le troisième ligne ne cache pas qu’il lui a fallu beaucoup de détermination pour mener à bien ces études : « chez les Dragons, on s’entraîne le matin jusqu’à 13h. Puis je déjeunais et je me consacrais au travail de 16h à 19h environ. Le plus dur, c’est de s’y mettre, chaque jour, après l’entraînement. Car, en tant que rugbyman pro, on pense sans cesse au présent et pas au futur. On peut avoir tendance à se dire que ce n’est pas grave si on rate tel examen, car il nous reste encore plusieurs années sportives devant nous… »