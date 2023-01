À Mosset, un sacré Atelier autonome du livre en maturation

Article mis à jour le 2 janvier 2023 à 07:35

À Mosset dans les Pyrénées-Orientales – plus précisément au 2 route du Col de Jau – une drôle d’association vous attend depuis 2009 : l’Atelier autonome du livre. Humain, alternatif, artistique, indépendant et à contre-courant de l’esprit capitaliste ; ce collectif touche à tout dans le monde de l’auto-édition et des impressions en tous genres. Des valeurs portées fièrement depuis ce village du Conflent. Marion Dumand – cofondatrice de l’Atelier – prône avec ses amis, la collaboration et la transmission à moindre coût. Elle nous en dit plus.

Toute l’histoire commence lorsque Marion pose ses valises dans le petit village de Mosset.

Sur le papier, qui l’eût cru pour la journaliste de Politis – notamment spécialisée dans le Proche-Orient et la Palestine ? Le regard plein d’optimisme et le sourire immédiat, Marion partait déjà pour un projet fou.

«Je suis arrivée avec mon chéri de l’époque dans un village où je ne connaissais absolument personne. Nous étions sur un projet de journal expérimental, en ligne, transfrontalier et trilingue. Quand nous nous sommes installés, lui a trouvé le boulot de ses rêves, mais à Paris. Il a foncé. Je suis restée à Mosset. Le projet est tombé à l’eau mais je voulais profiter de la vie ! Puis, un jour, une certaine Géraldine Stringer a toqué à ma porte.»

Marion creuse dans ses souvenirs pour nous raconter un énorme coup de foudre amical : «Géraldine voulait qu’on se rencontre après avoir entendu quelques mots-clés me concernant ; comme : journalisme de gauche, Gaza, bande dessinée indépendante, etc. On ne s’était jamais rencontrées mais elle me propose, d’emblée, l’idée d’un atelier autonome de livres. Elle voulait qu’on fasse des livres de A à Z : l’impression, le papier, l’encre, la reliure, etc. Moi je n’y connaissais rien à cet aspect technique. J’ai toujours souffert du manque de formation pratique à côté de ma formation littéraire. Mais je considère les livres comme des objets absolument vitaux.» Géraldine Stringer est artiste plasticienne. Elle est notamment connue pour ses documentaires graphiques et dessinés, comme Montrez-nous qu’on a tort, sorti en 2021 aux éditions du FRMK. Les deux femmes se retrouvent sur beaucoup de thèmes, et partagent les mêmes valeurs. Ça clique.

L’association de l’Atelier autonome du livre est créée en 2009.

Marion et Géraldine se forment au papier artisanal et aux différentes techniques. La même année, en proposant un atelier, elles participent pour la première fois au Festival estival du village, et sur le thème de la BD. Marion détaille : «Nous faisions quatre jours d’ateliers : œuvres collectives, linogravures, petites BD collectives, pop-up, peinture sur moules, etc. Pour le Festival, on veut une programmation rigolote, loufoque, engagée. Nous essayons de sortir l’imaginaire du quotidien. Ça a bien pris depuis 2010.» Elle poursuit : «Nous sommes parties de rien. Géraldine et moi-même avons fait beaucoup de bénévolat. Aujourd’hui encore. Nous n’avions pas d’argent. Seulement du savoir-faire. Nous voulons rester autonomes. Nous avons acheté du matériel. Depuis 2011, ces quatre jours d’ateliers-festival se sont transformés en véritables résidences d’artistes, invités au village ; ainsi que des ateliers qu’on anime avec plusieurs institutions et différents publics. Disons que c’est devenu plus sérieux. Et puis, nous les avons étalés toute l’année, afin que Mosset en bénéficie plus souvent.»

Parmi ses interventions, l’Atelier autonome du livre travaillera par exemple en 2023 avec les femmes de la prison de Perpignan. Le projet proposé ? De l’arpentage littéraire et de la gravure. «L’arpentage littéraire est une technique d’analyse collective issue des mouvements d’éducation populaire, explique Marion Dumand. Elle a l’avantage de désacraliser le livre et permet une lecture collective. On distribue au groupe quelques pages d’un livre. On invite tout le monde à les lire, puis à dire à l’oral ce qu’elles en pensent, et ce qu’elles ressentent. C’est carte blanche. Puis chacune va essayer d’expliquer pourquoi. Par la suite, nous essaierons de trouver un sens commun à ces paroles plurielles.» L’Atelier autonome du livre collabore notamment avec le Mémorial du Camps de Rivesaltes, et dans le cadre du Plan départemental d’éducation artistique et populaire.

Aujourd’hui, fière de son parcours et de ses succès, l’association compte une employée – en plus de Marion Dumand.

Cette dernière commente : «Depuis 2020, Chloé Bantoure travaille avec moi. Elle est éducatrice spécialisée de formation. Nous avons un bureau et nous travaillons avec d’autres artistes. Même s’il y a encore beaucoup de bénévolat, et de super bénévoles !» La journaliste de poursuivre quant à la transmission pour tous : «Lorsque nous décidons d’organiser des ateliers pour le public, nous faisons un maximum pour qu’ils soient gratuits, ou à très petits coûts. Pour cela, nous cherchons toujours des collaborations avec des institutions. Et l’association est désormais aidée par l’Union européenne, le Ministère de la culture, le Département et la commune de Mosset.» Quid des projets à venir pour l’Atelier autonome du livre ? Marion Dumand conclut : «En collaboration avec l’association Le thé chez les fous, et l’artiste Stefania Arcieri, nous essayons de créer une Zone d’auto-édition des montagnes. C’est notre gros projet. Nous avons obtenu un grand local pour que tout le monde puisse venir s’initier aux techniques avec nous. Les intéressés pourront, par la suite, venir seuls créer leur auto-édition, et avec notre matériel mis à leur disposition. Bien sûr, il faudra adhérer à l’Association, s’inscrire sur le calendrier commun, et participer aux différents frais.»

Les différents acteurs de la Zone d’auto-édition des montagnes travaillent dur sur sa mise en place et pour une ouverture prévue en janvier 2024.