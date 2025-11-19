Municipales 2026 à Perpignan : Bruno Nougayrède, opposant à Louis Aliot, (presque) candidat des droites

Article mis à jour le 19 novembre 2025 à 14:06

Après Horizons, c’est désormais le parti Les Républicains* qui apporte aussi son soutien à Bruno Nougayrède. Renaissance et l’UDI devraient suivre. Si le chef de file de l’opposition à Louis Aliot n’a pas encore fait acte de candidature, les réunions Tupperware et autres tractages de l’association 100% Perpignan montrent que la campagne est bel et bien lancée. Retour sur le parcours professionnel, personnel et politique de Bruno Nougayrède, actuel conseiller municipal d’opposition.

Au fil de son mandat de maire, Louis Aliot a fait de Bruno Nougayrède son principal opposant. Le vice-président du Rassemblement national fustige jusque sur les plateaux télé parisiens ce qu’il nomme « l’opposition la plus bête du monde ». Tantôt « hors sol », « bizarre », « mégalomaniaque », ou « gauchiste », Louis Aliot s’emporte régulièrement à l’encontre de Bruno Nougayrède. Pour l’édile, il porterait également l’héritage des maires précédents. Une accusation que Bruno Nougayrède balaie. Celui qui n’est pas encore officiellement candidat aurait donc réussi à réunir des partis et mouvements éparpillés sur cinq listes lors de la précédente élection.

Quel est le parcours politique de Bruno Nougayrède ?

Agé de 47 ans, ce natif de Bretagne est arrivé à Perpignan il y a plus de vingt ans. Lors de l’élection municipale partielle** de 2009, il s’engage sur la liste du patron de l’USAP François Rivière. Lors d’une campagne municipale particulièrement violente, le maire sortant Jean-Paul Alduy fut réélu et la liste de François Rivière ne parvint à convaincre que 7,79% des votants. Louis Aliot déjà candidat à l’époque ne s’était pas qualifié au second tour. « Après cette campagne, je reviens à ma vie professionnelle. » Depuis plusieurs années, il est à la tête d’une société d’édition qui emploie une soixantaine de personnes, dont une quarantaine à Perpignan.

En vue des municipales de 2020, l’ancien maire, candidat à sa réélection, le sollicite pour rejoindre sa liste. Sa 7e position lui permet depuis de siéger au conseil municipal et de s’opposer, parfois avec véhémence, à la politique de Louis Aliot, et particulièrement sur son volet comptable et la capacité d’investissement de la ville de Perpignan.

Mais alors quelle est la position politique de Bruno Nougayrède ?

De prime abord, le profil de père de famille nombreuse et engagé dans la communauté catholique pourrait être catalogué comme conservateur. Certes, il assume des valeurs qui sont traditionnellement au centre et à droite, mais il se définit avant tout comme un homme de la société civile, chef d’entreprise, ingénieur de formation et investi pour son territoire. S’il est en contact avec tous les états-majors des partis de la droite et du centre, Bruno Nougayrède n’a pas encore officialisé sa candidature. Une annonce qui ne devrait pas tarder.

Au-delà de cette union, Bruno Nougayrède se dit éloigné des logiques partisanes et surtout de la politique nationale. Si Louis Aliot est souvent par monts et par vaux vantant les propositions du RN, ou critiquant celles du gouvernement, Bruno Nougayrède refuse de parler de politique nationale. « Il y a trop de travail à faire à Perpignan pour s’occuper d’autre chose », rétorque le candidat non encore officiel.

Aujourd’hui, Bruno Nougayrède est porte-parole de l’association 100% Perpignan. Le mouvement a lancé une grande consultation en octobre 2024 qui a recueilli plus de 3 000 réponses. Ces retours serviront de base au programme du très probable candidat aux municipales de Perpignan.

*Lors d’une commission nationale d’investiture qui s’est réuni le 18 novembre, Les Républicains ont nommé la sénatrice Lauriane Josende cheffe de file et apporté leur soutien à Bruno Nougayrède.

**Pour rappel, après l’affaire dite des chaussettes et l’annulation de l’élection de 2008, les Perpignanais et Perpignanaises ont été appelés à voter une nouvelle fois pour élire leur maire.

