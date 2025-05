Municipales 2026 : Loin du NFP, chacune dans son couloir, les gauches perpignanaises s’organisent

Article mis à jour le 27 mai 2025 à 10:50

Cette fin mai 2025 voit les partis et mouvements de gauche s’organiser. Rencontres, visites de cadres, accord électoral ou assemblée générale, Perpignan Autrement, les Ecologistes catalans, La France Insoumise ou le Parti socialiste cherchent à mobiliser sur les valeurs sociales et écologiques. Qu’il est loin le temps où les gauches dites « irréconciliables » manifestaient ensemble. À moins d’un an des élections municipales, chacune joue désormais sa propre partition. Photo archives MIP.

Les Ecologistes catalans votent pour une union avec La France Insoumise des Pyrénées-Orientales

C’est via un communiqué de presse du 26 mai que Nicolas Berjoan, Katie Mingo, Charlélie Causse, cadres écologistes catalans, ont annoncé la volonté des militants de concrétiser une alliance avec LFI. « En cohérence avec les lignes programmatiques » des deux mouvements, mais aussi avec la stratégie électorale du Nouveau Front populaire, accord national né lors des législatives anticipées de juillet 2024.

En 2020, Europe Ecologie les Verts, avec le Parti socialiste et Place publique avait soutenu Agnés Langevine, vice-présidente de la Région Occitanie. En 2026, les points de désaccords avec la présidence de Carole Delga à la Région sont devenus trop nombreux pour que les Ecologistes catalans franchissent à nouveau ce pas.

Pour justifier l’alliance avec LFI, les militants écologistes évoquent un « socle politique clair » basé sur la transition écologique, la justice sociale et la démocratie participative. Ce choix de cohérence vise à consolider l’opposition aux majorités actuelles, notamment à Perpignan, et à s’ancrer dans des territoires où les politiques climatiques sont encore marginales.

« À l’heure où notre ville perd pied, et où elle menace de suffoquer dès le mois de mai, les Écologistes défendront avec leurs partenaires des mesures fortes pour affronter la catastrophe climatique, pour retrouver le sens commun, et pour vivre mieux. L’espoir, à Perpignan comme en Pays Catalan, ne peut passer que par le changement. »

Perpignan Autrement donne rendez-vous pour une « grande assemblée générale »

Après avoir travaillé tout l’hiver via des ateliers en vue de constituer un programme, le collectif « Perpignan Autrement » convie ceux qui veulent « mettre fin à l’immobilisme » à Perpignan à une grande assemblée générale. Au programme de ce grand raout, « restitution du travail accompli au sein des ateliers » et « élaboration de la commission d’investiture qui sera chargée d’organiser et d’accompagner l’élection de la tête de liste » du mouvement.

Au-delà de l’invitation lancée aux militants et militantes, Perpignan Autrement tend une nouvelle fois la main « en toute sincérité, aux mouvements et partis de gauche, démocrates, progressistes et écologistes » à les rejoindre.

Le Parti socialiste vote pour élire son premier secrétaire

Si les adhérents socialistes sont appelés à se prononcer dans le cadre de leur congrès, Nicolas Mayer-Rossignol, candidat au mandat de premier secrétaire a fait un crochet en terres catalanes. L’occasion pour les socialistes locaux de tenir une réunion à Saint-Féliu d’Amont. Il en a profité pour tacler Olivier Faure actuel premier secrétaire du mouvement socialiste.

« Un 1er secrétaire doit soutenir les socialistes qui se battent, tous les jours, là où le RN est fortement implanté. Hier à Perpignan, aujourd’hui à Carvin dans la circonscription d’Henin-Beaumont, pour écouter et soutenir les camarades qui se sentent isolés depuis trop longtemps », postait sur Instagram le maire de Rouen en campagne pour prendre la tête du PS.

