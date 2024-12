Municipales 2026 : « Perpignan autrement » révèle la liste de ses 111 premiers signataires

Article mis à jour le 16 décembre 2024 à 20:44

Alors que le nouveau Premier ministre multiplie les consultations pour constituer son gouvernement et que l’affaire des attachés parlementaires du Front national pèse sur l’avenir politique de Louis Aliot, à Perpignan, les élections municipales de 2026 se préparent activement.

L’appel « Perpignan autrement », lancé début décembre 2024, a déjà été entendu par plus d’une centaine de personnalités. Ce 16 décembre 2024, une conférence de presse à Perpignan a marqué une nouvelle étape.

À l’issue de cette conférence, ceux qui veulent sortir Perpignan de « l’immobilisme » ont dévoilé les 111 premiers signataires de ce qui s’apparente à une ébauche de programme politique. Citoyennes, citoyens, militantes et militants associatifs, syndicaux ou politiques de gauche et du centre se rejoignent autour de cette déclaration : « Notre ville a besoin d’un vrai changement pour un autre avenir, d’une vraie ambition pour mieux vivre ensemble. »

111 signataires pour « sortir Perpignan de l’immobilisme »

Ces premiers signataires représentent un éventail d’acteurs engagés pour « sortir Perpignan de l’immobilisme ». « Notre ville n’est pas condamnée à être une éternelle retardataire dans tous les domaines. La pauvreté, les inégalités, l’insécurité, l’isolement, le clanisme, le clientélisme… ne sont pas des fatalités. Mais il y a urgence ! Perpignan ne peut plus attendre. Il faut mettre fin à l’immobilisme qui lui est imposé, à l’échec des politiques qui y sont menées. »

Parmi les signataires, nombreux sont déjà connus et/ou ont déjà été candidats à des élections locales sous une étiquette du centre ou de la gauche de l’échiquier politique. Ils et elles ont figuré sur les listes des municipales 2020, portées par la centriste Clotilde Ripoull et l’écologiste Agnès Langevine. Nombre de membres de la liste l’Alternative dirigée par Caroline Forgues, sont également parmi les 111 personnes à avoir signé cet appel. Certains sont également conseillers départementaux ou régionaux aux côtés de Carole Delga et Hermeline Malherbe, respectivement présidente de la Région Occitanie et de Département des Pyrénées-Orientales.

Politiquement, si aucun n’est aujourd’hui encarté chez La France Insoumise ou les Écologistes catalans, plusieurs communistes et membres de Place publique figurent parmi aussi les signataires de « Perpignan autrement ».

Du côté de la société civile, avocats et militantes associatives se côtoient. On y retrouve aussi le nom d’une ancienne ministre de François Hollande, désormais retirée de la politique, ainsi que celui d’un conseiller de l’ombre d’Emmanuel Macron, aujourd’hui éloigné de l’exécutif.

Ils et elles veulent « faire respirer Perpignan »

Ce collectif aspire à faire respirer la ville et à construire « un véritable projet ». Leur appel est clair : « Faisons respirer Perpignan ! Nous voulons une ville solidaire, écologique et démocratique, qui œuvre à la justice sociale, à la cohésion sociale, au développement économique responsable, à la participation citoyenne et à une culture accessible à toutes et tous. Une ville qui assume pleinement sa catalanité dans une vision d’ouverture et d’accueil. »

Les militants prônent les notions de « tolérance, l’ouverture à l’autre et le rejet de toutes formes de discriminations et de violences. » Et ils entendent promouvoir « l’égalité entre les femmes et les hommes », la « lutte contre toutes formes de violences sexistes et sexuelles » ; mais aussi, « la probité et de transparence dans la gestion publique ».

Les signataires appellent au rassemblement de toutes les énergies et initiatives pour coconstruire un programme ambitieux. Ils et elles le clament haut et fort : « Après l’hiver, Perpignan a droit à son printemps ! »