A l’occasion des élections municipales, Made in Perpignan s’est penché sur les noms des listes électorales. Si dans certaines communes l’originalité est permise, dans la plupart les appellations manquent de paillettes.

« Ensemble » : l’union à toutes les sauces

Sur les 387 listes candidates sur la totalité des 226 communes du département, 103 proposent un nom construit autour du mot « ensemble ». Souvent, les candidats ne se sont pas vraiment pris la tête et ont simplement appelé leur liste « ensemble pour + nom de la commune ». Exemples avec « Ensemble pour Lamanère », « Ensemble pour Corsavy », « Ensemble pour La Bastide ». Certains se satisfont du strict minimum, comme « Ensemble Villemolaque ».

D’autres osent un petit grain de folie pour se démarquer. Comme à Castelnou avec « Ensemble écrivons la suite », à Maureillas-las-Illas avec « Ensemble, plus loin » ou encore à Latour-de-France avec « Ensemble, porter Latour toujours plus haut ! ».

Le podium est complété par les listes bâties autour des mots « Avenir » (50 listes), « Cap » (32), « A coeur » (22) et « Avec vous » (12), qui reviennent également très souvent.

« Continuons » : les maires sortants vont à l’essentiel

Dans les Pyrénées-Orientales, les maires sortants ont 84% de chances d’être réélus. C’est ce que montrent les données publiées par les chercheurs Nicolas Lebourg, Dominique Sistach et David Giband dans leur ouvrage Perpignan, déclassement et droitisation. Cette statistique favorable à la stabilité inciterait-elle les maires sortants à se contenter de noms souvent assez plats et sans saveur ?

Ils sont ainsi 14 à avoir bâti une liste autour de l’idée de continuité. Louis Aliot à Perpignan, Michel Coste à Céret, Stéphane Loda à Canet-en-Roussillon ou encore Patrick Marcel à Clara-Villerach. Ils sont même 12 à oser le combo associant « Continuons » et « Ensemble ».

« Nouveau », « autrement » : le changement, c’est maintenant ?

Dans 14 communes des listes promettent de renverser la table avec un nom fixant « un nouveau » cap, « une nouvelle » direction ou manière de faire. « Autrement » revient également à sept reprises. Et « Changement » est proposé deux fois. L’héritage de François Hollande 2012 serait-il encore bien vivant ?

ChatGPT omni-présent ?

Et si le manque d’originalité s’expliquait aussi par le recours massif et exponentiel des équipes à l’intelligence artificielle ? Les Municipales 2026 sont les premières élections à se tenir dans un monde où l’usage de l’IA est démocratisé. Dans les discours, pour créer des visuels de campagne mais aussi pour générer des éléments de langage. Il suffit de demander à une intelligence artificielle des idées de slogans pour voir fleurir les « ensembles », « unis » et « avenir ». Peu de surprise, quand on sait que l’IA se sert essentiellement de ce qui existe déjà, son usage croissant est peut être à l’origine de la monotonie des slogans.

La palme de l’originalité

Malgré les répétitions, certains osent le jeu de mots et ajoutent un peu de fantaisie. La palme revient à la liste « Au fil de Llo », suivie de près par « Ensemble Colliourons plus loin » et « Le printemps de Prades ». Pour jouer la carte de l’originalité, certains reprennent les expressions fétiches, mais cette fois en Catalan. On compte ainsi trois « Endavant » dans le département. Plus osé, à Villeneuve-de-la-Raho, la maire sortante tente le « Villeneuve Premium ». Dans la même veine, l’étonnant « Toulouges Energies » de Nicolas Barthes, lui aussi déjà en poste. À croire que six ans dans un bureau municipal stimulent aussi parfois l’imagination.