Municipales 2026 à Perpignan : « Il y a un vrai désamour de la ville » selon Bruno Nougayrède, presque candidat

Article mis à jour le 14 mars 2025 à 19:07

Ce 14 mars 2025, l’association 100% Perpignan présentait à la presse le bilan de sa « grande consultation » lancée fin 2024.

Cette enquête est, selon le président de l’association Mathieu Py, le moyen de comprendre ce qu’attendent les Perpignanais et Perpignanaises. Au total, 3 000 personnes ont répondu au questionnaire. Bruno Nougayrède, membre de l’opposition municipale à Louis Aliot et porte-parole de l’association, se félicite de ces retours.

Prendre le pouls des Perpignanais et Perpignanaises

Selon Sylvie Simon, membre de 100% Perpignan et ancienne cadre à la mairie, « l’idée est née d’un constat simple : qui parle le mieux d’une ville que ceux qui y habitent ? » L’association s’était également engagée à faire une restitution des résultats, et c’est Bruno Nougayrède qui s’y colle. Même si la méthode des sondages et notamment du panel n’est pas respectée, pour Bruno Nougayrède, la sociologie des répondants correspond peu ou prou à celle des habitants de la ville.

L’un des premiers constats qui désole Bruno Nougayrède est « le niveau de désamour ». « 42% des gens qui répondent disent qu’ils ne sont pas fiers de vivre à Perpignan. C’est un chiffre qui est quand même assez unique. » Pour l’opposant à la ville de Perpignan, cette donnée reflète un « véritable malaise ».

Selon Bruno Nougayrède, la majorité des Perpignanais et Perpignanaises vivent ici non par attachement, mais plus par obligation familiale ou par rapport à la météo. En clair – et à un an des élections municipales – selon Bruno Nougayrède, les habitants de la ville pourraient se laisser tenter par un nouveau projet, une autre vision pour leur cité.

Quatre grandes thématiques à travailler pour Perpignan

Après l’alignement de plusieurs chiffres, les membres de l’association observent qu’il y a quatre grandes thématiques pour répondre à ce désamour. L’accès et la revitalisation du centre-ville sont des enjeux majeurs. La sécurité et la propreté sont aussi des attentes fortes. Selon l’enquête, 55% des répondants sont insatisfaits de la propreté dans leur quartier. Pour Bruno Nougayrède, la sécurité et la propreté restent une préoccupation majeure dans chaque élection municipale.

« On voit bien que peu de baguettes magiques ont été trouvées jusque-là. Mais il y a sans doute des choses à mettre en place en tenant compte de l’expérience menée dans de nombreuses villes où la situation est meilleure qu’à Perpignan. » La culture et les festivités à Perpignan et l’adaptation de la ville aux changements écologiques sont les deux autres axes de travail.

Bruno Nougayrède n’est pas encore candidat, mais…

Pas de projet municipal pour le moment – mais alors qu’il affirme que « pour l’instant » il n’est pas candidat – Bruno Nougayrède précise avoir adressé des courriers aux formations de la droite et du centre en vue d’obtenir leur soutien et de porter une candidature de rassemblement. « Je ne suis pas candidat, mais j’y travaille. » Et le candidat potentiel tente la métaphore rugbystique : « quand vous vous préparez à être sélectionné en équipe de France de rugby, il faut avoir fait un peu de rugby avant et avoir fait deux ou trois exercices de musculation. Donc, avant d’être candidat à une élection, je crois qu’il faut d’abord être en position de l’être. »