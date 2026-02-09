Municipales à Perpignan : Agnès Langevine brigue la mairie, Annabelle Brunet la communauté urbaine

Article mis à jour le 9 février 2026 à 11:00

Agnès Langevine a confirmé auprès de Made in Perpignan qu’elle sera bien tête de liste lors des élections municipales à Perpignan. Annabelle Brunet sera quant à elle candidate à la présidence de Perpignan Méditerranée Métropole (PMM). Durant le weekend, leur candidature a également reçu le soutien du Parti socialiste (PS), dont les instances nationales ont retiré l’investiture à Mathias Blanc, tête de liste de Perpignan Autrement.

Sur un vélo tandem, il y a toujours quelqu’un devant et quelqu’un derrière. La règle est la même en politique. Alors qu’elles s’affichent régulièrement côte à côte depuis leur annonce de candidature commune au sein de la liste « Plus forts pour Perpignan », Agnès Langevine et Annabelle Brunet se rangeront bien l’une derrière l’autre.

« Nous formons un binôme, donc les électeurs sont amenés à voter pour l’équipe que nous formons toutes les deux. Mais je serai tête de liste, c’est quelque chose qui est établi et qui sera évidemment visible sur le bulletin de vote », explique Agnès Langevine.

Celle qui sera donc candidate à la mairie de Perpignan explique vouloir se « consacrer au mandat de maire » et dévoile « qu’Annabelle Brunet a toutes les qualités pour exercer (la) présidence de PMM ». « Je trouve que nous sommes très complémentaires, poursuit la vice-présidente de la région. Avec cette même volonté de remettre la ville-centre qu’est Perpignan au cœur de la dynamique d’attractivité du territoire ».

Raphaël Glucksmann attendu à Perpignan

Agnès Langevine a été investie nationalement par Place Publique, parti qui se définit comme écologiste et proeuropéen. Son leader Raphaël Glucksmann, par ailleurs probable candidat à l’élection présidentielle de 2027, soutiendra publiquement la liste dans les prochaines semaines. « Raphaël Glucksmann viendra à Perpignan. Nous aurons le plaisir de l’accueillir lors d’une date qui sera annoncée prochainement. Et je suis très heureuse de son soutien ».

Forte de cette annonce, Agnès Langevine se félicite de la dynamique qu’elle estime être en train de créer. « Avec Annabelle Brunet, nous nous appuyons sur une formidable équipe de soutiens. Nous nous sentons vraiment portées. Et je pense qu’on va gagner ! »

Le PS retire l’investiture à Mathias Blanc

Une confiance renforcée durant le weekend par l’appui des instances nationales du Parti socialiste. Réuni à Paris, dimanche 7 février, le Conseil national du PS a validé son soutien à Place publique et à la liste Plus forts pour Perpignan. Au détriment, donc, de Mathias Blanc, tête de liste de Perpignan Autrement, qui avait pourtant été choisi par les militants locaux…du PS.

Dimanche, dans la soirée, l’équipe de Mathias Blanc a publié un communiqué acerbe, regrettant une « décision d’appareil », qui « s’oppose aux choix des militants ». « Un parti qui se coupe de sa base est un parti qui s’affaiblit, regrette le texte. Il est urgent de rompre avec ces vieilles pratiques qui éloignent les électeurs des urnes ou les poussent vers les extrêmes ». Malgré le retrait de l’étiquette PS, Mathias Blanc maintient sa candidature.

La décision du bureau national du PS promet de faire couler beaucoup d’encre au sein de la section catalane du parti.