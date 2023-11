Bertrand Belin en concert à Perpignan : « La scène est la raison d’être de mon métier »

L’artiste originaire de Quiberon, auteur-compositeur et interprète sera de passage au théâtre de l’Archipel le samedi 25 novembre. Il interprétera les titres de son dernier album Tambour Vision, sorti au printemps 2022, et promet quelques surprises sur scènes. Photo © Edgar Berg.

À sa sortie en mai 2022, la presse a unanimement salué Tambour Vision

Le septième album de Bertrand Belin invoquait la figure de la procession, une marche collective rock et percutante, comme avec le titre Carnaval. Le chanteur breton y glissait même quelques mots de lui-même, comme avec le morceau Que dalle tout. L’album fait la part belle au synthétiseur, bien plus qu’à la guitare électrique, cet instrument que Bertrand Belin manie sans relâche depuis son adolescence. Il y aura donc de cette énergie de Tambour Vision sur la scène du Grenat au théâtre de l’Archipel à Perpignan le 25 novembre.

« Il y a une scénographie particulière pour cet album c’est vrai. Des surprises aussi, bien sûr. Des surprises, on s’en ménage aussi pour nous-même, pour maintenir cette tournée en éveil et en état d’excitation. On joue aussi des chansons des albums précédents. »

Un an maintenant que Bertrand Belin et les musiciens qui l’accompagnent sont partis en tournée pour présenter ce dernier opus au public. Une centaine de dates plus tard, « ça se passe formidablement bien. On est passé par des lieux atypiques, des pluies diluviennes durant lesquelles le public reste jusqu’au bout sous des parapluies. » Lui aime cette aventure collective, « cet esprit d’équipage, faire société dans un temps donné avec un objectif. Il y a assez peu de métier d’adulte comme ça qui intègre à la fois une certaine dimension d’aventure et de camaraderie. C’est précieux et c’est une grande chance de ma vie. »

Pour Bertrand Belin, la scène a toujours été « la perspective principale » de sa vie de musicien

« Quand j’étais ado et que je faisais de la musique, c’était ça le principal objectif : faire des concerts. Un disque, on ne savait même pas comment le faire, le distribuer, on ne pensait pas du tout à ça, on faisait des répétitions et on jouait dans les bars et les cafés. » Le plaisir de l’enregistrement, des sessions en studio, est venu « bien plus tard ». « Encore aujourd’hui, l’aboutissement de la musique qui me galvanise le plus, c’est quand même la scène. La scène, l’adrénaline, le trac… » Le trac, toujours après plus de 30 ans de scène ? « Ça peut arriver oui, mais ça n’a rien de commun avec quand j’étais ado et que je ne me rappelais même plus comment j’étais arrivé dans le bar. »

Sur scène, Bertrand Belin a d’abord joué de la guitare pour les autres. Pour le groupe de musique cadienne et zydeco Stompin’ crawfish, puis les Anglais de Sons of the Desert, mais aussi Néry ou Bénabar. C’est vers 35 ans que le guitariste sort son premier album intitulé Bertrand Belin, et donc interprète ses propres textes. Il y en a eu six autres depuis.

Une prose poétique, électrique qu’il travaille à partir de ce qui l’inspire, partout, tout le temps : « j’accumule dans ma mémoire des choses, comme un chercheur de pierres précieuses, toute la journée, la nuit… À tout moment, quand il y a des choses qui me passent par la tête qui me semblent jolies et dignes d’intérêt, soit je les note dans mon téléphone pour m’en souvenir. Et parfois ça me traverse la tête et ça disparaît pour toujours. » Vient ensuite la musique. « Quand j’arrive au studio, je confronte les mots à la musique c’est-à-dire à l’environnement dans lequel ils ont vocation à exister. C’est seulement là que je vois s’il y a quelque chose qui opère ou pas en fonction du rapport texte-musique. »

Bertrand Belin révèle de son rapport au monde dans ces textes. Comment se positionne-t-il en tant qu’artiste dans cette actualité chargée et troublée du moment ? « Quelqu’un qui s’engage en politique utilise le langage de la politique. On peut imaginer qu’un artiste utilise un langage artistique pour parler de politique. Rappeler que la guerre c’est moche, j’ai des chansons entières sur le sujet. Les guerres en cours me rendent très malheureux. »

Bertrand Belin au théâtre de l’Archipel le 25 novembre à 20h30, 15€-30€