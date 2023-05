Nasdas et Maître Maallaoui portent plainte en diffamation contre Louis Aliot

L’influenceur perpignanais numéro un sur Snapchat France et son avocat ont porté plainte en diffamation contre le maire de Perpignan et vice-président du Rassemblement National. Le 5 avril dernier, Nasdas et Maître Ilyacine Maallaoui ont, via leur avocat Octave Nitkowski spécialisé dans le droit de la presse et des médias, déposé les 4.000€ de consignation exigée.

«Je veux bien assumer toutes mes erreurs, et je m’en excuserai même auprès de ma communauté, mais m’assimiler à Daesh parce que j’ai choisi Maître Maallaoui comme avocat, ce n’est pas possible !» À l’origine de cette plainte, le communiqué de presse du maire de Perpignan diffusé le 28 juillet 2022 par son service communication et titré : «L’influenceur Nasdas prend comme avocat un défenseur de Daesh.»

«Dupont-Moretti peut-il être qualifié de terroriste parce qu’il a défendu Merah ?»

Dans une entrevue, Nasdas et son avocat nous ont confirmé avoir déposé l’ensemble des pièces ainsi que la consignation de 2.000€ chacun pour pouvoir déposer plainte en diffamation. «Notre avocat est confiant.». Au lendemain de la déclaration de Louis Aliot par voie de presse, Maître Ilyacine Maallaoui diffusait lui-même une note. «Cette sortie médiatique piétine les bases de notre État de droit en indiquant sans ambiguïté que j’officierais en tant qu’avocat du groupe terroriste qu’est l’État islamique.» L’avocat au barreau de Paris concluait son communiqué en précisant : «des procédures judiciaires seront engagées, suite à ce communiqué des menaces graves contre mon intégrité physique m’ont été adressées, nous plaçant de facto comme des cibles.» Le barreau de Paris avait également pris position en faveur de Maître Maallaoui. «Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette communication émanant d’un élu local, de surcroît ancien avocat, qui tente délibérément d’attenter à l’honneur et à la considération de notre confrère. (…) Toute assimilation de l’avocat à l’infraction reprochée et au justiciable qu’il défend doit être combattue avec force en ce qu’elle remet en cause le droit fondamental à un procès équitable dont bénéficie toute personne, en toute matière.»

Retour sur la bataille de la Cloche d’or entre Louis Aliot et Nasdas

Dans cette rue piétonne du centre-ville de Perpignan, les rideaux des magasins ne se lèvent désormais que rarement. En 2019 et 2020, la SAS ESKIS avait acquis plusieurs locaux afin d’installer «une artère gourmande.» Mais le projet est finalement tombé à l’eau, et la SAS a remis les locaux en vente. C’est là que Nasdas, jeune du quartier Saint-Jacques devenu influenceur star sur les réseaux sociaux a voulu s’investir dans ce dossier. Lors de la séance du conseil municipal du 22 juin 2022, Louis Aliot résumait la situation devant les élus. «Le propriétaire vendeur envisage de vendre ses fonds de commerce à des sociétés qui ont en commun de faire de la restauration halal. (…) Dans ce montage, un influenceur de la ville est concerné et il s’engagerait à faire de la communication, du placement de produit halal pour ces marques. (…) Ce dossier est un sujet d’identité locale. (…) En tant que maire, je ne peux accepter que ces sociétés qui parce qu’elles sont extrêmement riches se croient légitimes à faire de notre ville leur propriété.»

La mairie a donc décidé de préempter les locaux pour éviter «un risque de paupérisation de la rue de la Cloche d’or ; laquelle risque d’être dénaturée de sa vocation commerciale et de perdre la diversité du tissu commercial sur lequel repose son attractivité.»

Le lendemain de cette décision, Nasdas retorquait en se filmant, devant le tribunal de Perpignan, aux côtés de Maître Maallaoui. «Je vous présente l’un des meilleurs avocats de France.» Le jeune avocat est également connu pour avoir défendu l’un des onze accusés dans le procès des attentats du 13 novembre. Rapidement, la mairie de Perpignan répondait via un nouveau communiqué de presse intitulé : «L’influenceur Nasdas prend comme avocat un défenseur de Daesh.»

La prochaine étape du conflit entre Louis Aliot et Nasdas se jouera en Conseil Municipal

Contrairement à Nasdas ou Maître Maallaoui, le coût de la défense de Louis Aliot n’impactera pas ses deniers personnels. Comme lors de la plainte déposée contre la militante Josie Boucher, ce seront les Perpignanais qui assumeront les frais juridiques de Louis Aliot en sa qualité de Maire. Lors de la séance du 24 mars 2022, 40 élus, sur les 55 que compte le conseil, avaient voté pour la protection fonctionnelle. Si la procédure devait être menée à son terme, et vu les délais de traitement de la Justice, les audiences pourraient bien devenir une séquence de la prochaine élection municipale de Perpignan.