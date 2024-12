Noël 2024, les stations de ski des Pyrénées-Orientales battent des records d’affluence

Le 29 décembre 2024, la station de Font-Romeu Pyrénées 2000 a battu son record de fréquentation avec 12 479 skieurs accueillis en une seule journée​. De leur côté, les stations Porté-Puymorens, Formiguères et Cambre d’Aze, regroupées au sein de Trio ont également vu une affluence exceptionnelle, cumulant 12 178 visiteurs durant le week-end des 28 et 29 décembre​.

Ces chiffres historiques soulignent l’engouement croissant pour le ski dans les Pyrénées-Orientales, malgré les défis climatiques récents.

Font-Romeu et TRIO : une fréquentation boostée par des conditions idéales

Les récentes chutes de neige suivies de belles journées de soleil ont suscité l’engouement des skieurs. Ainsi le dimanche 29 décembre, la station de Font-Romeu Pyrénées 2000 a battu son record de fréquentation, dépassant de 34% les chiffres de février 2023. Le communiqué de presse diffusé par la station précise que les 12 479 skieurs ont pu notamment être acheminés sur place grâce au nouvel appareil Airelles Express qui a facilité l’accès au domaine. Ce succès a été renforcé par des activités annexes telles que le snowtubing (descente de piste sur sur bouée), prisé des familles​.

Les responsables de la station catalane espèrent attirer autant de visiteurs pour la soirée de la Saint-Sylvestre où la météo devrait également être au rendez-vous pour les amateurs d’une soirée de Nouvel An enneigée.

Du côté des stations de Porté-Puymorens, Formiguères et Cambre d’Aze du groupe Trio ont également enregistré des fréquentations record sur le même week-end. Avec une ouverture complète des remontées mécaniques et un enneigement naturel abondant, les trois stations ont également profité de conditions météorologiques idéales, combinant neige et soleil.

Selon le directeur général de Trio, Alexis Righetti, « ce résultat vient corroborer l’envie de ski sur les plus beaux sites naturels des Pyrénées-Orientales dès que les conditions neige/soleil sont réunies. Les retours d’enquête montrent que les skieurs ont particulièrement apprécié l’enneigement naturel et l’ouverture à 100 % des remontées mécaniques de Formiguères et Porté-Puymorens. »

La performance économique suit la tendance, avec un chiffre d’affaires journalier dépassant les 200 000 euros pour TRIO, atteignant même 207 000 euros le 29 décembre​. Cette hausse de 15 % de rentabilité résulte notamment d’une politique commerciale renouvelée, incluant des offres de forfaits repensées et l’intégration de nouveaux restaurants, selon le communiqué du groupement.

Un succès fragile face aux défis climatiques

Ces records d’affluence s’inscrivent dans un contexte marqué par des préoccupations climatiques croissantes. Comme le souligne le rapport d’une ancienne députée des Pyrénées-Orientales, les stations doivent faire face à une pression accrue pour s’adapter aux épisodes de chaleur et à la diminution des précipitations neigeuses​​.

Les stations pyrénéennes ont déjà amorcé des initiatives pour diversifier leurs offres et réduire leur impact écologique, mais l’avenir nécessitera des investissements supplémentaires pour garantir leur pérennité. Le tourisme hivernal reste néanmoins un moteur économique essentiel pour la région, attirant chaque année des milliers de visiteurs.