Nouvel An : Où voir un feu d’artifice dans les Pyrénées-Orientales ?

Article mis à jour le 27 décembre 2024 à 12:12

Mardi 31 décembre 2024, de nombreuses festivités sont organisées dans les Pyrénées-Orientales, afin de célébrer la nouvelle année. Made in Perpignan vous propose quelques idées de feux d’artifice, tirés du bord de mer ou à la montagne.

Une grande soirée électro à Argelès-sur-Mer

La commune d’Argelès-sur-Mer organise ce mardi 31 décembre une grande soirée électro. Le rendez-vous est fixé à 21h, Esplanade Charles Trenet. Les DJ Morgan Nagoya, Guillaume Aubert, Otta, Thoj mixeront derrière les platines. Aux douze coups de minuit, les premières fusées illumineront le ciel. Le spectacle pyrotechnique sera visible depuis la plage centrale. Les célébrations dureront jusqu’à 2h du matin.

Canet-en-Roussillon, une soirée festive face à la mer

Pour terminer l’année en beauté, la ville de Canet-en-Roussillon propose à partir de 20h30 un spectacle cabaret. La représentation aura lieu sur la scène des Chalets gourmands. À 22h30, direction l’Espace Méditerranée pour profiter d’une soirée dansante avec DJ Lucky Fox aux platines. Le feu d’artifice débutera à 23h45, au même endroit. Pour l’occasion, la navette Canet’on vous transporte dans la ville gratuitement, de 21h30 à 2h du matin.

Un spectaculaire feu d’artifice au marché de Noël du Barcarès

Pour célébrer la nouvelle année, le village de Noël du Barcarès organise le 31 décembre une soirée spéciale. Au programme, musique, spectacle pyrotechnique et grande parade. Aux douze coups de minuit, un superbe feu d’artifice sera tiré, le dernier de la saison. Comptez quinze euros l’entrée, pour avoir accès à toutes les animations.

Un nouvel an version Chine à Céret

Comme chaque samedi, plusieurs artistes présenteront un spectacle dans la pure tradition chinoise. Aux pieds du château, un feu d’artifice illuminera la nuit cérétane, dès 20h30, le 28 décembre. Pour la nuit du nouvel an, les Splendeurs de Chine organisent une soirée spéciale durant laquelle un second feu d’artifice sera tiré. Un menu avec orchestre pendant l’apéritif, le repas et une coupe de champagne à minuit seront proposés aux visiteurs pour la somme de 120 euros. Un DJ clôturera la soirée.

Collioure en Gaulois

Si vous souhaitez passer la Saint-Sylvestre à Collioure, de nombreuses festivités vous attendent. Des comptoirs festifs seront mis à votre disposition dès 19h15 pour vous restaurer.

Le thème de la soirée ? « Astérix et Obélix à Collioure, le village préféré des Gaulois », n’oubliez pas votre déguisement ! Les festivités musicales débuteront à 19h30, avec la fanfare Les Bizzar’s. À 22h, le bal du Réveillon sera animé par Fred Erikson et DJ Set Renaud, sur la place du 18 juin. Le village de Noël, sur l’esplanade Bernadi, accueillera DJ MIKA M. Lorsque les cloches de l’Eglise Notre Dame des Anges retentiront à minuit, le traditionnel feu d’artifice sera tiré sur la baie.

La Mairie rappelle qu’à 18h, la circulation sera fermée sur la route du Pla de las Fourques. À partir du parking du stade, le stationnement sera interdit. Le centre-ville sera clôturé à partir du même horaire. L’avenue Maillol restera ouverte.

Flambeaux et artifices aux Angles

Dans la station des Angles, vous pourrez retrouver la traditionnelle descente aux flambeaux suivie du feu d’artifice de fin d’année, à partir de 19h. Chocolat chaud et vin chaud seront offerts !

Pia en musique

À Pia, à partir de 18h30, c’est soirée réveillon sur réservation : dès 19h, le groupe Duo Intemporel ouvre les festivités, suivi de The Mimozas à 21h, et d’un DJ dès minuit. Le feu d’artifice, lui aussi à minuit, sera bien visible dans le ciel pour toutes et tous.