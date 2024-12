Saint-Sylvestre : Que faire la dernière journée de 2024 dans les Pyrénées-Orientales ?

Du Barcarès à Canet-en-Roussillon en passant par Font-Romeu ou encore Banyuls-sur-Mer, de nombreuses festivités rythmeront le 31 décembre dans les Pyrénées-Orientales. Entre marchés de Noël, animations familiales et soirées dansantes, les communes catalanes redoublent d’efforts pour offrir un passage festif vers 2025. Une ultime journée d’animations conviviales et féeriques qui saura séduire petits et grands avant les douze coups de minuit.

La programmation des feux d’artifice fera l’objet d’un article séparé.

Animations sur les marchés de Noël des Pyrénées-Orientales

Le 31 décembre, certains marchés de Noël n’auront pas encore fermé leurs portes. Le village de Noël du Barcarès organise la dernière parade de Noël de 2024. Le bar à paillettes sera l’occasion pour les enfants de briller pour les dernières heures de l’année pour se préparer au feu d’artifice à minuit.

Le marché de Noël de Perpignan accueillera encore des visiteurs le 31 décembre. Les enfants pourront faire un tour de manège ou de grande roue avec un adulte ou bien s’amuser avec les auto-tamponneuses et autres carrousels.

À Toulouges, le 31 décembre marquera la clôture du Noël de la distillerie, le village de Noël. Un collectif de DJ sera présent pour cette soirée.

À Cerbère, le Village de Noël promet un réveillon « féerique » au gymnase de la commune.

Dans la station des Angles, plusieurs soirées festives animeront le village de Noël. À Torreilles, les 14 chalets tenus par des restaurateurs accueilleront les visiteurs dans une ambiance gourmande et féerique. Quand les petits et les grands profiteront des jeux en bois mis à disposition.

Le 31 décembre, à Banyuls-sur-Mer, le village gourmand et la patinoire ouvriront leurs portes dès 11h. Le réveillon se fera en musique en présence d’un DJ.

Un changement d’année en musique

Dans la station de ski de Bolquère, le passage en 2025 se fera en musique mais pas seulement. De 15h à 18h, un DJ Set by ChillOhm et Lisa Yang mélangera musique électro et violon. Les fêtards pourront également s’essayer à un challenge corde game, un mélange de parcours d’obstacles et d’escape game. Les trois premières équipes seront récompensées par les partenaires de l’événement. À 18h30, il ne faudra pas manquer la descente aux flambeaux par l’ESF de Pyrénées 2000.

À Font-Romeu aussi l’ambiance se voudra festive. Un grand show avec plusieurs DJs et un feu d’artifice est prévu. DJ Mag3nta sera aux platines à partir de 18h puis DJ Laura Laffon prendra sa place à partir de 20h.

La commune de Prats-de-Mollo-la-Preste organise un réveillon de la Saint-Sylvestre dans les rues de la cité fortifiée sur le thème « Les Bronzés font du ski ». Des animations musicales non-stop sont programmées. Pour se restaurer, les participants pourront composer leur menu grâce aux divers stands sur place.

À Canet-en-Roussillon, les festivités commenceront dès 20h30 sur la scène des Chalets de Noël aux Ramblas avec un spectacle cabaret chic. Ensuite, direction l’espace Méditerranée pour une soirée dansante animée par un DJ à partir de 22h30. Un feu d’artifice sera tiré pour marquer le changement d’année puis la soirée dansante reprendra.

Sainte-Marie-la-Mer signe pour une 4e édition de sa Noche des Neiges. Le 30 et le 31 décembre 2024, le rendez-vous est donné place Pierre Roig dès 18h pour profiter des animations et des chalets de restauration. Au programme de ces deux jours de fête : déambulations de rue, stand de maquillage pour les enfants, jeux, concert et présence de DJs.

Pyrénées-Orientales, un dernier spectacle pour clôturer l’année 2024

La comédie des K’Talents à Perpignan proposera Love Coach, un spectacle sélectionné par le jury du Printemps du rire de Toulouse en 2014. Une thérapie pleine d’humour ou les spectateurs assisteront à des scènes hilarantes avec un dénouement à la fois original et surprenant.

À Céret, le spectacle Splendeurs de Chine sera ouvert au public. Mais pour cette soirée spéciale, une expérience unique est proposée. Elle comprend l’entrée au parc, un menu de fêtes, un spectacle mapping sur le château, un feu d’artifice et la venue d’un DJ.

Une activité à faire dans l’après-midi

Sur la plage centrale de Banyuls-sur-Mer, les enfants de plus de 10 ans et les adultes pourront s’essayer à la Battle Archery de 14h à 17h. Une activité ludique qui peut être comparée au paintball mais avec des flèches dotées d’embouts en plastique pour éviter les blessures. Autre ambiance, à 15h, la Confrérie des oliviers de Banyuls organise un concours de lancer de noyau d’olive !

La programmation de Noël de l’aquarium Oniria à Canet-en-Roussillon sera toujours d’actualité. Les enfants pourront choisir un maquillage festif sans oublier de résoudre les énigmes des lutins farceurs disséminées sur le parcours de visite.