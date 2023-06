Nouvel appel à projets culturels pour l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée

Article mis à jour le 12 juin 2023 à 18:00

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée lance un nouvel appel à projets culturels transfrontaliers. Les candidats pourront bénéficier d’une enveloppe de 25.000 euros chacun, à condition que les projets représentés incluent des partenaires de la région Occitanie, des Baléares et de la Catalogne du Sud. Une première session informative aura lieu ce mercredi matin.

Un appel à projets transfrontaliers

Dans le cadre de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, le Gouvernement des Îles Baléares, la région Occitanie et la Généralitat de Catalunya se sont associés afin de réunir une enveloppe de 138.000 euros dédiée à des projets culturels transfrontaliers. Chacun des candidats pourra se voir attribuer une subvention maximale équivalente à 60 % du budget total du projet, avec une limite fixée à 25.000 euros. L’appel à projets est ouvert jusqu’au 3 septembre 2023 et consultable sur la page suivante : https://www.euroregio.eu/convocatories-euroregionals/ajuts-i-subvencions

Si la seule véritable condition est de faire intervenir des partenaires issus des trois régions représentées, divers aspects seront néanmoins valorisés lors de l’étude des candidatures. Être tournés vers l’avenir premièrement, notamment par l’éveil aux enjeux digitaux de la culture ou par la volonté de s’adresser à la jeunesse. Deuxièmement, l’ouverture aux problématiques sociales de la culture, que ce soit son rôle d’inclusion sociale ou l’importance accordée par les différents acteurs du projet à l’échange autour de la langue et des cultures. Finalement, les problématiques environnementales actuelles devront être respectées avec des projets en accord avec le développement durable et le Pacte Vert Européen.

Une réunion d’information en ligne aura lieu mercredi matin à destination des potentiels candidats et personnes intéressées. Les personnes motivées pour participer à un projet pourront être mises en contact et un temps de questions-réponses sera prévu. Il est possible de s’y inscrire à l’adresse ci-dessous: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYIgJTceGi7jCZwSl76ZZCWGaTnZx3t7cSNA-ZephqB102fQ/viewform

Cinq projets validés en 2022, l’un d’eux piloté par des Catalans du Nord.

Cinq projets ont été validés en 2022 et sont déjà en cours de réalisation. L’objectif de l’Eurorégion est de « produire un territoire transfrontalier partagé, résilient et soutenable, tout en mettant la citoyenneté au cœur de leur action ».

L’un d’eux est dirigé par des Catalans du Nord. Il s’agit du projet Fotogràfica Transpirinenca impulsé par le centre d’art et de photographie Lumière d’Encre de Céret, associé à Es Far cultural, des Îles Baléares et Aladeriva, de Catalogne du Sud. Son objectif est de « créer une route immersive pour structurer un réseau d’acteurs dans le secteur de la photographie contemporaine ». L’on y retrouve à la fois artistes, associations, écoles d’art ou de photographie et établissements culturels. Ce réseau permettrait de développer la collaboration transfrontalière et de faciliter l’accès à la professionnalisation et à l’internationalisation de jeunes artistes.

Quelles missions pour l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée ?

Les Eurorégions sont des entités transfrontalières visant à promouvoir la coopération entre plusieurs territoires de différents États européens afin de créer un espace cohérent favorisant les opportunités de développement en commun..