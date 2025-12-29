Après les guirlandes, où déposer votre sapin pour lui offrir une reconversion dans les Pyrénnées-Orientales ?

Les cadeaux déballés et la bûche digérée, il est temps de recycler votre sapin. La plupart des municipalités mettent en place des points de collecte pour revaloriser les arbres de Noël. Dans les Pyrénées-Orientales, certaines solutions originales se développent. Petit guide pratique pour éviter qu’un sapin étiolé ne reste pendant des semaines au milieu du salon.

Les épines tombent une à une, sont plus nombreuses sur le sol que sur les branches, il est temps d’offrir une seconde vie à votre sapin. Une fois dépouillés de leurs guirlandes et autres décorations, vous pouvez les emmener dans l’un des points de collecte ouverts par les mairies pour recycler les arbres de Noël. A Perpignan, 19 lieux de ramassages sont mis en place. Un service proposé par la Ville en collaboration avec le service de collecte de Perpignan Méditerranée Métropole. La collecte a lieu jusqu’au 19 janvier. La plupart des mairies proposent des points de dépôt similaires, vous pouvez également déposer votre sapin directement en déchèterie.

Que devient alors le sapin qui a trôné dans votre salon pendant un mois ? Rien n’en sera perdu. Il est broyé à la déchèterie de Bompas. La matière est ensuite revalorisée. Elle peut servir de compost pour les sols. Ce “broyat” protège les sols du froid l’hiver et empêche l’évaporation de l’eau l’été. Autre usage : du bois qui sert pour le chauffage. C’est notamment pour cela que ces points de collecte n’acceptent que les sapins naturels, avec ou sans socle de bois.

Friandises pour chèvres, barrage anti-érosion : les mille vies de votre sapin

Mais d’autres usages du sapin réformé se développent. L’alimentation animale d’abord. « La Ferme qui gigote », à Villelongue-dels-Monts, propose aux habitants des alentours de venir déposer leur sapin chez eux pour nourrir ses chèvres, une friandise pour elles. Les donateurs peuvent alors en profiter pour visiter la ferme pédagogique.

Ailleurs en France, les sapins trouvent aussi leur utilité pour lutter contre l’érosion. Si l’idée ne s’est pas développée sur la côte Méditerranéenne, ce n’est pas si loin qu’elle est née. Le long de la côte Atlantique, dans le Sud-Ouest, les conifères, détaillés en branchages, sont utilisés pour consolider les dunes.

Votre sapin a donc de beaux jours devant lui, sous une autre forme. Attention pour tout cela à bien le déposer dans les endroits prévus. Un sapin dans la rue est considéré comme un dépôt sauvage de déchets, passible d’une amende, et le brûler est également interdit par le Code de l’environnement.