Distributeurs de protections gratuites : Des jeunes s’engagent contre la précarité menstruelle à Saint-Paul-de-Fenouillet

À l’initiative d’un groupe de jeunes volontaires de Saint-Paul-de-Fenouillet, des distributeurs de protections hygiéniques et de préservatifs seront bientôt mis en place dans le village. Le premier pourrait s’installer au sein du collège Joseph Calvet. Les initiateurs du projet nous l’expliquent de l’idée au rendu final.

Cet article a été écrit par Matteo Gaudé, Amalia Leriche et Djyno Tarrius accompagné par Léo Lagrange Animation. « Perpignan Stories » est un projet initié par Made In Perpignan en septembre 2025. Depuis, une vingtaine de jeunes ont découvert les rouages du journalisme dans notre rédaction. Ils et elles ont réalisé le reportage de leur choix, à l’écrit et en vidéo.



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C’est en passant devant un distributeur de préservatifs que l’idée vient à Djyno. Ces boîtes en libre-service distillées sur tout le territoire sont régulièrement vides, dysfonctionnelles ou cassées. En parallèle, il est encore difficile pour les plus jeunes d’oser s’y rendre. Même chose pour les pharmacies, encore plus dans un territoire rural comme le leur. En service civique au sein de Léo Lagrange Animation à Saint-Paul-de-Fenouillet avec Amalia et Matéo, ils se lancent dans un projet de distributeurs de protections hygiéniques et préservatifs gratuits pour leur village.

Un distributeur bientôt en place au sein du collège

Le projet est bientôt sur pied. Le collège Joseph Calvet à Saint-Paul-de-Fenouillet, devrait accueillir le premier distributeur. Sophie Cavoleau, CPE, s’en réjouit. « C’est indispensable. C’est souvent au collège que les premières règles arrivent, et les jeunes ne savent pas forcément vers qui se tourner. L’infirmière est là deux jours par semaine. Je peux aussi m’en charger, mais les jeunes filles peuvent avoir du mal à aller trouver quelqu’un pour demander des serviettes ou des tampons. » Selon elle, c’est d’autant plus précieux dans un territoire rural. « On a pas forcément beaucoup de moyens, un distributeur serait un super début. »

Des ateliers autour de la santé sexuelle pour les collégiens et collégiennes

La précarité menstruelle concerne une femme sur trois, et encore davantage les plus jeunes. Sensibiliser et subvenir aux besoins des filles dès le collège semble primordial. « L’idée, c’est de se mettre en réseau. Seul, le distributeur ne va pas tenir dans la durée », explique Amalia. Les trois jeunes travaillent avec l’association La Parenthèse pour mettre en place des ateliers de prévention et d’information en santé sexuelle au collège. Le but est que le dispositif, une fois en place, reste utile, justement pour ne pas subir le même sort que les distributeurs de préservatifs.

« Ce n’est pas forcément tabou, mais il y a une méconnaissance, résume Sophie Cavoleau. Les familles n’en parlent pas forcément aux élèves. Ils pensent parfois que les enfants en parleront quand ça arrivera, mais c’est souvent trop tard. »

À terme, Amalia, Matteo et Djyno espèrent installer des distributeurs ailleurs dans le village. L’idée est même d’en mettre en place dans d’autres communes du Fenouillèdes, parfois encore plus enclavées. Autres enjeux : assurer l’approvisionnement du distributeur. Les jeunes de Léo Lagrange Animations ont déjà constitué un stock important. Ils assurent une continuité grâce à leur partenariat et à l’association Solidarités Fenouillèdes, mais cherchent encore à le pérenniser. « On est à la recherche d’acteurs locaux et de partenaires prêts à nous rejoindre sur ce projet », ajoute Julie Destefanis, référente jeunesse de l’association Léo Lagrange.

Tous gardent en tête un objectif : permettre au plus grand nombre d’accéder aux protections menstruelles et à la contraception malgré l’éloignement. Si les services civiques d’Amalia, Djyno et Matteo touchent bientôt à leur fin, ils espèrent voir ces distributeurs fleurir et servir aux générations futures.

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