Le maire nationaliste d’Elne efface les symboles arc-en-ciel : Un geste « d’hostilité » selon la communauté LBGT+

Steve Fortel, nouveau maire d’Elne, a retiré le drapeau arc-en-ciel et repeint un passage piéton aux couleurs LGBT+. En conseil municipal ce mardi 21 avril, il défend une mesure de « neutralité » pour sa commune. De son côté, l’ancienne mairie dénonce une mesure « identitaire de l’extrême droite ».

Cachez ces drapeaux qu’ils ne sauraient voir. Les maires RN nouvellement élus, comme Carla Muti à Canohès, se sont affairés à décrocher les drapeaux européens des mairies. Pour Steve Fortel, édile classé à l’extrême droite et connu pour ses engagements au sein des groupes nationalistes, c’est le drapeau LGBT+ affiché sur le fronton de la mairie d’Elne qui pose problème. Tout comme ce passage piéton aux couleurs arc-en-ciel devant l’hôtel de ville. À peine quelques semaines après son élection, le drapeau est retiré, le passage piéton repeint, les couleurs effacées.

Le nouveau maire d’Elne s’est expliqué en conseil municipal : « Ma responsabilité en tant que maire est de rassembler. Les espaces communs doivent rester neutres ». Son geste a été salué par la page Facebook du bar identitaire Le 7.59 . Le post fustige la « propagande woke » d’Ici Roussillon qui a révélé la disparition du drapeau, qualifiant la radio de « sévice public ».

Une mesure « identitaire » et « antirépublicaine » pour les opposants

Pour Nicolas Garcia, ancien maire communiste, il s’agit d’une décision « très politique » , alors même que Steve Fortel s’est présenté comme « sans étiquette » tout au long de sa campagne. L’ancien édile a initié la mise en place de ces symboles suite à des agressions infligées à la communauté LGBT+. « Ce retrait est un geste identitaire d’un homme qui est d’extrême droite. C’est un message clair. » Du côté des militants LGBT+, le symbole est sans appel :

« Cela montre clairement une hostilité envers la communauté, à l’heure même où nos droits sont menacés de toute part, explique Alexandra Puig, coprésidente de l’association LGBT66. Il s’attaque à un symbole d’unité et d’inclusion. La fraternité fait partie de la devise nationale, cette mesure est, à mon sens, antirépublicaine. »

Interpellé par son opposition sur le retrait du drapeau et du recouvrement des couleurs arc-en-ciel sur le passage piéton, Steve Fortel a mis en doute la sincérité de l’ancienne équipe. « Je pense que la pose de ce drapeau était faite dans un esprit communicatif plus que sincère. » Aujourd’hui pour des questions de neutralité, le nouveau maire supprime les soutiens à la communauté LGBT+ de la ville d’Elne. Il lâche pour mettre fin au débat : « J’ai pris cette décision, je ne reviendrai pas dessus. Je l’assume entièrement. »

Des symboles LGBT+ invisibilisés de part et d’autre du globe

Au-delà du retrait du drapeau, Alexandra Puig est consternée de voir un passage piéton repeint. « Il y a plein de mairies en France où il n’y a pas de drapeau LGBT. Ce n’est pas pour autant que la communauté ne s’y sent pas la bienvenue. Ce qui me gêne, c’est le fait de recouvrir, d’invisibiliser, de cacher… » Se pose aussi la question des priorités de la nouvelle mairie d’Elne, qui a fait de cet effacement l’une de ses premières mesures.

Elne était pionnière dans le département en installant ces symboles en 2021. « Pour nous, c’était une façon de dire qu’on ne discriminait pas les gens pour leurs orientations sexuelles, idéologiques ou religieuses. » Dans la foulée, plusieurs villes, comme Toulouges, Cabestany ou Saint-Laurent-la-Salanque, avaient affiché ce symbole des droits LGBT+. Steve Fortel aurait-il lui aussi été inspiré ? Il y a quelques semaines à New York, l’administration Trump a décidé de retirer le drapeau arc-en-ciel du monument national de Stonewall, site symbolique des luttes LGBT+. Aux États-Unis comme dans les Pyrénées-Orientales, l’entrave aux fiertés progresse, poussée par l’extrême droite.