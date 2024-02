Où les Français vivent-ils le mieux et le moins bien en France ?

Article mis à jour le 18 février 2024 à 11:35

En France métropolitaine, la moitié de la population vit avec un revenu annuel bien supérieur à 23.000 € par an. En janvier 2024, selon l’Insee, plus de 15% des Français sont en situation de pauvreté. Mais ces chiffres ne montrent pas les disparités territoriales. Quels sont les territoires où le niveau médian est supérieur à 23.000€ et quels sont ceux où le revenu médian est inférieur ?

Des différences importantes selon les départements

Dans quatre départements français le niveau de vie médian dépasse les 28.000 €. Trois d’entre eux sont situés en île-de-France : Paris arrive en tête avec un niveau de vie médian qui s’élève à 29.730 € suivi de très près par les Hauts-de-Seine avec 29.720 € puis des Yvelines avec 28.130 € et enfin de la Haute-Savoie avec 28.120 €. Viennent ensuite les départements abritant des capitales régionales et ceux situés dans le bassin parisien et à proximité des frontières allemande, suisse et italienne.

À l’inverse, dans trois départements le niveau de vie médian se situe sous les 20.000 €. Deux départements d’Outre-Mer sont concernés, la Martinique et la Réunion, où le niveau de vie médian est de respectivement 19.770 € et 17.070 €. En Seine-Saint-Denis, département réputé pour être pauvre, le niveau de vie médian est de 19.020 €.

Dans d’autres départements le niveau de vie médian varie entre 20.000 et 21.000 €. C’est le cas de l’Aude (20.510 €), la Creuse (20.620 €), les Pyrénées-Orientales (20.650 €), le Pas-de-Calais (20.720 €), l’Ariège (20.820 €), les Ardennes (20.850 €) et de l’Aisne (20.920 €).

En tenant compte des ECPI*, les niveaux de vie médians les plus élevés sont situés dans les territoires frontaliers de l’Allemagne, la Suisse et le Luxembourg et près des grandes villes.

Des écarts notables des taux de pauvreté en France

Comme c’est le cas des niveaux de vie médians, les taux de pauvreté sont très variables en France selon les territoires. Deux départements affichent un taux de pauvreté inférieur à 10% : la Vendée (9,1%) et la Haute-Savoie (9,5%).

A contrario, dans plusieurs départements du pourtour méditerranéen, du Nord ainsi que dans les Pyrénées-Orientales et la Creuse, la pauvreté est plus marquée. En effet, le taux de pauvreté varie entre 18,4% pour le Pas-de-Calais et 21,2% pour les Pyrénées-Orientales.

Mais ce n’est pas dans ces départements que les taux de pauvreté sont les plus élevés. C’est le cas en Martinique (26,8%), en Seine-Saint-Denis (28,4%) et à La Réunion (36,1%). Ces départements de France étaient déjà frappés par les niveaux de vie médians les plus bas. Le seuil de pauvreté est fixé à 60% du niveau de vie médian de France métropolitaine.

Davantage de pauvreté dans les pôles qu’en couronne

Dans les aires d’attraction des villes de 50.000 habitants ou plus, le taux de pauvreté varie presque du simple au double en passant de la couronne au pôle. Dans l’aire de Paris, le taux de pauvreté s’élève à 17,3% dans le pôle contre seulement 9,8% dans la couronne. Dans les aires de 700.000 habitants ou plus (hors Paris), le taux de pauvreté est de 19,4% dans les pôles et de 9,5% dans les couronnes.

Les niveaux de vie médians sont généralement plus faibles dans les pôles que dans les couronnes. Ils progressent au fur et à mesure que la population de l’aire s’accroît. Dans les aires de 700.000 habitants ou plus, le niveau de vie annuel atteint 22.730 € dans les pôles. Il passe à 21.230 € dans les aires de 200.000 à 700.000 habitants et à 20.460 € dans les aires de 50.000 à 200.000 habitants.

Les aires de moins de 50.000 habitants présentent des spécificités puisque le taux de pauvreté dans les pôles y est en moyenne plus faible que dans les autres pôles (hors Paris) tandis que dans les couronnes, le taux de pauvreté y est en moyenne plus élevé que dans les couronnes des aires de plus grande taille.

Les différences entre les pôles et les couronnes sont également moins marquées dans les aires de moins de 50.000 habitants, aussi en ce qui concerne le niveau de vie que le taux de pauvreté. Dans les communes hors attraction des villes, le niveau de vie médian est un peu plus faible que sur l’ensemble du territoire puisqu’il atteint 21.700 €. Le taux de pauvreté estimé à 14,9% est, quant à lui, proche de la moyenne nationale.

* Etablissements Publics de Coopération Intercommunale