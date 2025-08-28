Permis de construire validé pour la très attendue nouvelle prison de Rivesaltes

Article mis à jour le 28 août 2025 à 18:00

Le 28 août 2025, à la préfecture des Pyrénées-Orientales, le préfet Pierre Regnault de la Mothe a officiellement signé le permis de construire du futur centre pénitentiaire de Rivesaltes. La nouvelle prison, baptisée Centre de détention de La Garrigue, comptera 515 places et devrait, si le calendrier est respecté, être opérationnelle en 2028. Image de synthèse © APIJ – AIA Architectes / WTFA Architectes associés.

Huit ans après les premières études, lancement des travaux pour la seconde prison des Pyrénées-Orientales

L’événement s’est tenu après plusieurs mois de procédure réglementaire et de concertation. Le futur établissement pénitentiaire, prévu sur la commune de Rivesaltes, s’inscrit dans le plan gouvernemental de création de 15 000 places de prison supplémentaires. Quelques jours plus tôt, lors de sa prise de fonction, le nouveau préfet Pierre Regnault de la Mothe a insisté sur l’urgence d’adapter le système pénitentiaire aux besoins actuels du département.

« Être efficace en matière de sécurité, s’il n’y a plus de places de prison disponibles, ça marche moins bien. Ce nouvel établissement pénitentiaire est destiné à l’accroissement des capacités de détention dans les Pyrénées-Orientales. Il contribuera à l’amélioration des conditions de travail des personnels de l’administration pénitentiaire.»

Le chantier du centre pénitentiaire de la Garrigue est évalué à plus de 173 millions d’euros, avec 32 500 M2 de plancher qui s’étale une surface totale de 25 hectares. Le terrain choisi, situé à proximité de l’ancienne cave Arnaud de Villeneuve, avait suscité des oppositions, notamment parmi les viticulteurs. Mais les conclusions de la concertation publique ont montré une acceptation « globalement favorable », malgré une participation faible.

L’établissement de Rivesaltes est le cinquième prévu à l’échelle de la région Occitanie

Le centre pénitentiaire de Perpignan, régulièrement décrié pour sa vétusté et la surpopulation endémique, a été construit en 1987 et comptabilise 333 cellules dans le centre de détention (dédié aux peines de plus deux ans), 132 places pour la maison d’arrêt pour hommes et 28 pour les femmes. Or, ces deux zones de la prison affichent régulièrement des taux d’occupation supérieurs à 200%, en clair, la totalité des cellules sont doublées, et une centaine de détenus dort sur des matelas au sol.

Mais, selon les syndicats, si elle est nécessaire, la nouvelle prison pour les Pyrénées-Orientales, ne réglera pas à elle seule les problèmes de surpopulation. Même si les 330 détenus pour longues peines du centre Mailloles étaient tous transférés sur Rivesaltes, «très rapidement, les cellules ainsi libérées seraient redoublées, et ces 330 places seront vite comblées», confiait Gérald Taillefer, secrétaire local Force ouvrière personnel pénitentiaire. Même constat du côté de la contrôleuse des prisons, «plus on construit, plus on remplit».

