Perpignan, 1643 arbres de Noël ont été collectés l’an passé, où déposer son sapin en 2024 ?

1643, c’est notre chiffre de la semaine et le nombre de sapins de Noël collectés l’an passé… Chaque année depuis 2018, la mairie de Perpignan et Perpignan Méditerranée Métropole mettent en place 19 points de dépôt pour permettre le recyclage des sapins de Noël.

Certains ont le cafard quand la fin des fêtes de Noël approche, et quoi de plus déprimant que de voir ces sapins de Noël déplumés joncher les trottoirs, après avoir été si joliment décorés. Point de regret, la ville de Perpignan renouvelle son opération de collecte de sapins à partir du 26 décembre 2024 et jusqu’au 20 janvier 2025. Ce sera aussi le moyen d’éviter la contravention de 150€ en cas de dépôt du sapin sur le trottoir qui, même recyclable, est considéré comme « dépôt sauvage d’ordure ».

Les habitants peuvent déposer leur sapin en faisant un geste écologique. En effet, les sapins sont amenés à la déchetterie où ils sont broyés puis recyclés en compost afin de fertiliser les sols pour accueillir de nouvelles plantations. Quant au bois, il sera transformé en bois d’énergie pour les chaufferies.

Tous les quartiers seront pourvus, avec des sites choisis en fonction des lieux de passage les plus fréquentés. Au total, ce seront donc 19 points d’apports volontaires qui seront mis en place en plus de la déchetterie. Ils seront matérialisés par des barrières amovibles sur l’espace public en bord de voie, signalés par des panneaux.

Attention, seuls les sapins naturels avec ou sans socle de bois sont acceptés. En dehors de Perpignan, d’autres communes mettent en place des points de collecte. En dehors de ces points dédiés, les sapins de Noël en fin de vie peuvent être ramenés dans l’une des 35 déchetteries des Pyrénées-Orientales.

Sapin de Noël – Les 19 points de collecte à Perpignan :

Poste avenue Paul Gauguin : MOYEN VERNET

Angle Palmiers et Clemenceau : CLEMENCEAU

Angle Marie-Agasse et Massane : ST ASSISCLE

Angle Dalbiez et Bacchus : ST MARTIN

Angle Gaston Gadel et Broussais : PORTE D’ESPAGNE

Parking Piscine Paul Alduy : MOULIN A VENT

Avenue Carsalade du Pont : LES REMPARTS

Angle Camus et Vermeille : ST GAUDERIQUE

Angle Rubens et les Embruns : LAS COBAS Rue Hector Guimard : CLOS BANET

Parking chemin de Château Roussillon : CHATEAU ROUSSILLON

Angle Coquelicots et Mimosas : LES PLATANES

Place Gambetta : ST JEAN

Place Jean Moulin : LA REAL

La Placette en face pharmacie Baléares : ST MATHIEU

Avenue Torcatis : BAS VERNET

Avenue Général de Gaulle : GARE

Parking rue Etienne Terrus : HAUT VERNET

Avenue Paul Pascot : PEAGE SUD

Les bons plans Cliink pour son sapin

Quatre déchetteries de la communauté urbaine de Perpignan métropole ont signé un partenariat avec l‘entreprise Cliiik. Ainsi rapporter son sapin au Soler, Torreilles, Saint-Estève ou Villeneuve de la Raho permet de gagner 25 points. L’opération est ouverte du 15 janvier au 15 février. Ces points viendront alimenter la cagnotte qui sera échangée contre des remises dans des enseignes autour de soi : des services de plomberie aux opticiens, des réductions dans certains supermarchés.

Quelques idées recyclage à réaliser soi-même proposées par Pauline…

En 2023, Pauline, notre correspondant culture et bons plans, avait planché sur les différentes options pour recycler votre sapin de façon originale. Vous avez le choix entre plusieurs idées déco DIY. Lorsque le sapin est privé de toutes ses aiguilles, le tronc et les branches vous serviront à créer des objets du quotidien pour refaire votre décoration intérieure. Et vous, avez-vous des idées à nous partager ?

Le mobile : suspendez une branche à votre plafond pour la transformer en mobile ou en un support original. Vous pouvez également recycler un vieil abat-jour et le recouvrir de branches de sapin pour en faire un mobile unique.

Le pot à crayons : prenez une partie du tronc de votre sapin de Noël et munissez-vous d’une perceuse pour faire des trous et y ranger vos crayons.

Un luminaire : gardez vos plus belles branches et mettez-les dans un vase avec une guirlande lumineuse pour créer un luminaire unique.

Un pot-pourri : vous êtes peut-être fan de ces petits bocaux qui diffusent des odeurs agréables. Votre sapin peut entrer dans la composition d’un pot-pourri si vous l’associez à des senteurs typiques de Noël : la cannelle, les agrumes séchés, les fruits déshydratés, les clous de girofle… Les grandes branches peuvent constituer un bouquet de Noël si elles sont rassemblées dans un bocal en verre.

Des bougeoirs : il serait dommage de gâcher les plus belles branches de votre sapin. Pour leur donner une seconde vie après Noël, glissez-les dans de vieilles bouteilles en verre puis ajoutez une bougie au style simple et épuré.