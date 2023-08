Perpignan Méditerranée : recyclez vos bouteilles en verre et gagnez des bons d’achat

Article mis à jour le 9 août 2023 à 16:11

C’est en tout cas la promesse du tout dispositif mis en place par la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée. Depuis ce 9 août 2023, plusieurs containers à bouteilles sont désormais équipés du dispositif Cliiink qui permet, via une application, de cumuler des points et obtenir des bons d’achat auprès des prestataires locaux.

L’objectif de la communauté urbaine est d’inciter plus d’usagers à recycler leurs bouteilles et autres contenants en verre. Car aujourd’hui, PMM fait office de mauvais élèves avec seulement 27 kg de verres recyclés par personne contre 30 kg en moyenne au niveau national.

Un dispositif qui se veut pédagogique et incitatif

Pour Stéphane Loda, maire de Canet-en-Roussillon et vice-président de Perpignan Méditerranée en charge de la collecte et de l’élimination des déchets, il fallait inciter les concitoyens à recycler le verre. Pour sensibiliser encore plus au besoin de trier le verre, Didier Thevenin, directeur de la gestion des déchets de PMM précise que traiter le verre au milieu des ordures ménagères a un coût dix fois supérieur qu’en passant par un circuit de valorisation. «Il s’agit aussi de changer de discours en valorisant les bons gestes plutôt qu’en pénalisant les mauvais.»

Ce mercredi sous un soleil de plomb, élus, services techniques et de communication s’affairaient autour d’une de ces grosses colonnes vertes qui récupèrent nos bouteilles en verre. Plusieurs élus avaient anticipé la présentation du dispositif à la presse et avaient dans leur besace autant de bouteilles en verre que leur consommation estivale de rosée piscine. Cliiink, comme le bruit que fait la bouteille en verre qui tombe dans le tréfonds du container vert.

«Ça y est, je viens de cumuler un point.» s’exclame cette jeune femme qui vient te télécharger l’application en direct pour la démonstration à la presse. Il lui faudra réitérer ce geste 18 fois pour récupérer 18 points pour prétendre à une réduction de deux euros sur le prix d’une entrée pour les grottes des Canalettes, située à 300 mètres de Villefranche-de-Conflent et surnommées «le Versailles souterrain des Pyrénées.» Au-delà des points cumulés, l’application calcule également le CO2 et la quantité d’eau économisée. Ainsi pour chaque bouteille, «je fais une économie de 30 grammes de CO2 et 10 litres d’eau» s’exclame la testeuse de circonstance.

Une cinquantaine de Cliiink installés sur neuf communes de Perpignan Méditerranée

Canet-en-Roussillon est la première commune équipée avec cinq dispositifs qui viendront s’installer sur les containers verts. Et ce sont les communes qui recyclent le moins qui seront équipées de ce dispositif connecté. Baixas, Canet-en-Roussillon, mais surtout Perpignan verront bientôt fleurir les containers en verre connectés. Pour le moment, il s’agit d’inciter ceux qui recyclent le moins à adopter les bons gestes insiste Didier Thevenin.

Les habitants de la communauté urbaine n’ont même pas l’excuse du manque d’équipement pour effectuer ce geste de tri du verre. En effet, selon Stéphane Loda, il y a 1.262 colonnes vertes installées sur les 36 communes de la collectivité ; soit une colonne pour 216 habitants ; contre 250 au niveau national.

Objectif : augmenter la quantité de verre recyclé dans les Pyrénées-Orientales

Terradona, entreprise qui commercialise Cliiink n’en est pas à son coup d’essai. Et les premières communes à l’avoir adopté sont sur la Côte d’Azur. Installé depuis 2018 dans la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, le dispositif Cliiink a permis de passer le verre collecté de 20 kg par an et par habitant à 32 kg en seulement cinq ans déclare Bernard Rougeaud, directeur général de Terradona.