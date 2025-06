Perpignan : Jusqu’à 6000 foyers privés d’eau potable, des distributions organisées

Article mis à jour le 16 juin 2025 à 12:53

Depuis dimanche 15 juin, une partie du centre-ville de Perpignan est privée d’eau potable. La Mairie a mis en place plusieurs points de distribution d’eau.

Une partie du centre-ville de Perpignan est toujours sans eau. Ce lundi matin, près de 780 foyers sont encore impactés. En réponse, la mairie et la communauté d’agglomération mettent en place plusieurs points de distribution pour venir en aide aux habitants.

Des distribution d’eau organisées en centre-ville de Perpignan

Les services municipaux étaient mobilisés très tôt ce lundi matin. En attendant le rétablissement du réseau, plusieurs points de distribution d’eau ont été ouverts pour que les habitants puissent récupérer des bouteilles d’eau : place des Esplanades, devant le Palais des Congrès et place Arago.

Un agent présent place des Esplanades témoigne : « On est là depuis 6h du matin. On gère l’arrivée et la distribution d’eau. C’est l’Agglomération qui fournit les bouteilles. On a aussi livré les écoles en priorité : Jordi Barre, Sainte-Thérèse, Romain Roland… » La distribution de bouteilles devrait se poursuivre dans la journée.

Les agents municipaux assurent la distribution. « C’est deux à trois bouteilles par personne », explique l’un d’eux. Un habitant précise : « On peut revenir plus tard dans la journée pour en reprendre. »

D’autres points de distribution ont été installés place de la Victoire, place Cassanyes et Quai Vauban, avec des jerrycans pour les habitants munis de bidons.

Une solidarité qui s’organise entre Perpignanais et Perpignanaises

Loïca, une habitante du quartier de la Real raconte : « Ma mère vient de m’avertir qu’il n’y avait plus une goutte d’eau depuis hier après-midi. J’étais sur Bages, je viens tout juste de rentrer, alors je vais chercher des bouteilles ».

Un habitant explique avoir été informé « totalement par hasard » par sa fille qui habite à Paris et qui a vu l’information sur le site de la ville de Perpignan. « Je ne vais pas sur Internet, alors je ne l’aurais pas vu ». Une parole qui interroge sur les moyens de joindre la population.

« On nous avait dit que l’eau serait rétablie à 17 heures mais on n’en a pas eu de la nuit, alors on s’organise, on s’entraide entre voisins », explique un habitant du quartier qui vient aussi récupérer de l’eau pour sa voisine âgée de 85 ans.

La coupure d’eau arrive alors que Perpignan commence à connaître ses premières grosses chaleurs de la saison.

A l’origine : une casse de canalisation

Selon Véolia, une casse de canalisation est à l’origine d’une fuite dans le réseau. Si pour l’instant la fuite n’est toujours pas totalement localisée, Véolia informe que le périmètre a été réduit à seulement 5 rues.

Une information qui n’est pas encore arrivée jusqu’aux riverains qui s’interrogent. « Ca a été le bordel. », raconte une habitante. « Personne n’avait d’information, pas d’eau, rien du tout. Ce n’était pas clair ».

Si plusieurs habitants avancent des hypothèses, pour l’instant, aucune cause n’est confirmée du côté du distributeur Veolia.

« C’est un mystère, il y aurait une panne d’eau au niveau souterrain, due à une surconsommation. La grande question, c’est qu’on ne sait pas quand ça va revenir », raconte Loïca.

En attendant, les habitants prennent leur mal en patience… et leurs bouteilles d’eau. Dès la réalimentation, les équipes de Véolia contactent les clients pour les informer du retour de l’eau.

La dernière distribution d’eau dans le département remontait à 2023, dans les Aspres, alors touchées par une forte sécheresse.