Article mis à jour le 29 avril 2025 à 21:06

Le 5 avril dernier, en Espagne, la Catalogne mettait fin à toutes les restrictions d’eau après quatre années de sécheresse historique et des records de pluie battus. De ce côté de la frontière, dans les Pyrénées-Orientales, les restrictions restent en vigueur au moins jusqu’au 30 juin, comme le confirme l’arrêté publié ce 29 avril 2025 par la Préfecture.

Si les derniers épisodes pluvieux ont permis un début d’amélioration des eaux souterraines dans certains secteurs, la plupart des nappes demeurent encore en niveau de « crise ».

Dans le Roussillon, les nappes peinent à se recharger

Ce 29 avril 2025, selon la DDTM 66, dix piézomètres étaient encore sous le seuil de crise, comme à Saint Hippolyte, Bompas, Millas, Terrats, Salses le Château, Alénya, Le Barcarès, Torreilles et Ponteilla. Ces points d’observation, qui sont généralement des ouvrages construits par l’homme ou des points naturels, permettent de mesurer le niveau d’une nappe.

Le Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes souterraines de la plaine du Roussillon observe quelques remontées localisées, mais l’état général des ressources en eau demeure préoccupant. Le déficit cumulé ces trois dernières années est tel que la situation des nappes est loin d’avoir retrouvé un niveau « normal » pour la saison.

Des restrictions d’eau toujours en vigueur dans les Pyrénées-Orientales

Malgré le retour de la pluie, les nappes phréatiques du Roussillon peinent à se recharger. D’après la Préfecture, la situation reste même « très déficitaire » sur l’ensemble du département. Au 1er avril 2025, 76 communes, situées en large périphérie de Perpignan, étaient en état de crise. Il s’agit du niveau de restriction le plus élevé par commune.

Ainsi, il est toujours interdit d’arroser les pelouses, ronds-points, jardinières et massifs fleuris à Rivesaltes, Perpignan, Trouillas, Argelès-sur-Mer, Ille Sur Têt ou Salses le Château… À noter qu’il est toléré d’arroser les potagers de 17h à 9h. Concernant l’irrigation des terrains de sport, elle est permise deux nuits par semaine. L’arrosage des greens reste possible de 17h à 2h, seulement avec de l’eau issue d’un processus de réutilisation.

La Préfecture rappelle également qu’il est interdit de nettoyer à grande eau les terrasses, façades et voiries. Le lavage des véhicules doit s’effectuer en station de lavage équipée d’un système de recyclage de l’eau. Enfin, il est formellement défendu de remplir et de faire l’appoint de piscines à usage privé.

La situation des nappes souterraines du Roussillon reste « inquiétante »

Selon le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), seul le sud-est du territoire a bénéficié de pluies efficaces et observe des niveaux en hausse. En clair, les niveaux restent « bas » sur les nappes du massif des Corbières et sur la plaine du Roussillon. Les nappes du Pliocène, qui constituent les nappes les plus profondes, sont moins réactives aux conditions météorologiques. Par conséquent, elles ne présentent pas d’amélioration significative et leur niveau reste « très inquiétant. »

Infographie © Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes souterraines de la plaine du Roussillon

« Le niveau piézométrique du Pliocène n’a que très peu été influencé par les pluies de mars », confirme le Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes de la plaine du Roussillon. Au 23 avril, le déficit pluviométrique était de -7%. Ce manque d’eau se reflète directement sur l’état des nappes souterraines. En particulier sur l’unité de gestion (UG) Aspres-Réart qui reste dans une situation alarmante depuis 2023.

À l’inverse, si l’UG Agly-Salanque reste en crise, les précipitations ont permis une amélioration relative. Tandis que la situation dans la vallée de la Têt s’améliore significativement, comme sur la vallée du Tech où les niveaux sont en hausse. Les zones côtières nord et sud demeurent en alerte avec des situations très contrastées selon les secteurs.

De son côté, la station météorologique de Perpignan enregistre un cumul des précipitations de 400 mm sur le mois d’avril 2025, contre 200 mm en avril 2024.

Quelle situation pour les barrages des Pyrénées-Orientales ?

Selon le bulletin de la DDTM 66 du 29 avril 2025, « Les barrages restent proches de leur capacité maximale, assurant une bonne sécurité hydrique à l’approche de l’été. La situation est globalement favorable, mais doit rester sous surveillance en cas de retour à une séquence sèche prolongée. »

Avec 21,4 Mm3, le barrage de Vinça a atteint sa « capacité maximale de gestion », tout comme celui de l’Agly. À Villeneuve-de-la-Raho la situation s’annonce « favorable pour cet été », précise l’État.

« Face à une situation encore fragile et évolutive, les Comités Ressource en Eau continueront de se réunir chaque mois. Cette fréquence accrue permettra une meilleure réactivité et une adaptation rapide des mesures de restriction en fonction de l’évolution de la ressource », indique la Préfecture.