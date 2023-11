Créer votre sac à main avec des sacs plastiques ? C’est possible à Perpignan !

Article mis à jour le 27 novembre 2023 à 12:46

Ce vendredi de fin novembre, plusieurs personnes se pressaient pour accéder à l’atelier de Delphine et Myriam organisé dans les locaux des 2 Rives.

Au programme, Delphine, fondatrice de l’association Facteur Céleste, était venue partager son savoir-faire unique dans la réalisation de pièces de crochet à partir de sacs plastiques recyclés. Aux côtés de Delphine, Myriam guide autant dans la technique de découpe des sacs que dans les mailles nécessaires pour réaliser sacs à main ou autres corbeilles. Rencontre avec ces passionnées du crochet qui grâce à ce petit outil créent rencontre et dialogue.

«On a tant à apprendre des autres»

C’est en quelques mots ce que les participants autour de la table expriment. Myriam est à la tête de l’atelier couture. «Quand Delphine participe à l’atelier, nous invitons d’autres personnes pour faire connaître cette technique venue du Burkina Faso.» Plusieurs fois par an, Delphine se rend en Afrique pour parfaire sa technique auprès des Burkinabées devenues expertes du crochet en matière plastique. Mais pourquoi utiliser des sacs plastiques ? Tout simplement parce que la laine coûte cher, et qu’à l’inverse les sacs pullulent dans ce pays. De plus, cette matière imperméable, à la fois solide et malléable, donne aux objets les mêmes propriétés.

Si Delphine transmet la technique, c’est bien Myriam qui guide les novices en matière de crochet. «Il faut d’abord faire un point en chaînette.» Myriam retraitée, mais qui a du mal à raccrocher ses aiguilles, fait une démonstration avant de transmettre l’ouvrage aux participants. Tant bien que mal, la technique s’acquiert. Autour du labeur, Myriam évoque le parcours de Shérifa. «Elle ne sait ni lire ni écrire. Par contre simplement en voyant un pull, elle est capable de le refaire à l’identique. Elle crochète, elle tricote de manière formidable, sans modèle, sans patron, et sans jamais avoir appris.»

Tous les participants n’ont pas le don de Shérifa, et les mailles s’emmêlent malgré la bonne volonté. Un moment suspendu où les souvenirs refont surface. Ces instants lointains passés auprès d’une grand-mère qui montre à sa petite-fille la technique du crochet. Mais qui, comme Myriam, se montre intraitable au moment de défaire l’ouvrage de l’enfant qui s’est trompée dans ses mailles.

Le prochain atelier de Delphine est prévu le 8 décembre aux 2 Rives. Myriam organise chaque semaine l’atelier couture se tient chaque vendredi à 9h00, place de la Révolution Française.

Les tutos pour prolonger l’activité

En chargeant cette vidéo, vous acceptez la politique de confidentialité de YouTube.

En savoir plus Charger la vidéo Toujours autoriser YouTube