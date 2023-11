À Perpignan, des ateliers jardin au cœur du quartier du Vernet

L’association La colline des rêves propose des ateliers d’éducation à l’environnement au cœur du quartier Maillol dans le Vernet à Perpignan. Natacha invite les familles, parents et enfants, à s’essayer aux joies du jardin et du potager.

Créer du lien autour du jardin

C’est ce à quoi travaille Natacha Matthews, fondatrice de La colline des rêves, qui propose des ateliers d’éducation à l’environnement. L’association s’est vue attribuer la gestion d’une parcelle au sein des jardins familiaux Maillol à Perpignan « pour qu’on puisse crée un potager, un lieu, que tout le monde puisse venir. » Natacha est en contact avec les maisons de quartier du coin, à qui elle a aussi fait découvrir son jardin ambulant, remorque végétale qu’elle transporte un peu partout.

Ce jardin ambulant, « la remorque » comme elle l’appelle, est né après un voyage au Maroc en 2018. Un potager sur roues, pour faire venir la nature dans les lieux où elle n’est pas forcément présente, « les écoles ou les structures qui voulaient avoir une première approche. » Les graines plantées étaient ensuite choyées par Natacha sur le terrain qu’elle occupe au-dessus de Los Masos dans le Conflent.

L’épidémie de Covid a mis un coup d’arrêt à ces ateliers qui n’ont pu reprendre que récemment. Natacha est maintenant sur une belle lancée. La parcelle des jardins Maillol, mise à disposition par la mairie, lui permet de fixer ses activités, et d’œuvrer à la création d’un lieu « de rencontre, où les gens puissent venir.» En lien avec la maison de quartier, l’animatrice retrouve chaque mois un groupe d’habitants et d’habitantes du quartier pour s’occuper de ce jardin au cœur du Vernet.

« J’ai une animation pour leur faire deviner les graines, reconnaître les plantes, savoir comment ça pousse. » Jusqu’à présent, les retours sont positifs : « Il y a un bel entrain. Quand on revient, on voit qu’il y a un échange. Ils connaissent plus de choses qu’on peut imaginer comme au niveau des graines. Certains sont sensibilisés à l’écologie. »

Depuis que les ateliers ont commencé, divers groupes – des scolaires, des adultes – sont passés pour découvrir ce petit terrain et filer un coup de main. « Le jardin n’est pas loin de la maison de quartier, on travaille avec une école maternelle à côté. Une autre maison de quartier est venue, tout le monde vient mettre la main à la pâte. » Natacha a aussi fait venir des étudiants en CAP petite-enfance.

L’animatrice anime aussi des ateliers parents-enfants

« On amène l’enfant à faire avec son parent, qu’ils aient envie de partager quelque chose ensemble. Ça crée du lien, les parents ont plus de facilité à se confier sur leurs difficultés. Le travail de la terre est quand même bien déstressant. On fait aussi des peintures végétales. Quand ils rentrent chez eux, ils ont créé ensemble, c’est un bon lien. Il y a des familles qui n’arrivent pas à faire ça. »

Elle a toujours eu une fibre sociale, travaillant dans une autre vie dans un foyer de l’enfance. Après neuf ans à Paris, Natacha débarque dans les Pyrénées-Orientales, « j’avais envie d’espaces, d’arbres, d’être plus dehors. Continuer dans le social, c’était aussi mon envie. » D’où son travail avec trois maisons de quartier perpignanaises.

Natacha s’inquiète des effets de la sécheresse : « On aurait dû commencer le jardin à Maillol au printemps, mais on s’est dit que ce n’était pas le moment. Mais je ne voulais pas tout arrêter, il faut qu’on trouve des solutions, ce n’est pas en ne plantant plus rien que ça va nous amener la pluie. On veut demander aux habitants qu’ils récupèrent l’eau quand ils prennent leur douche pour l’apporter au jardin. On va travailler sur le paillage aussi. »

C’est en tout une soixantaine de personnes qui participent à ces ateliers jardin. La remorque végétale est toujours en service, et permet à l’animatrice de rayonner sur le département.