À Perpignan, ce carnaval promet une grande fête pour lutter contre le fascisme

Article mis à jour le 3 mai 2025 à 18:02

À Perpignan, ce samedi 3 mai 2025, une cinquantaine de personnes était réunie sur la place des Esplanades, à l’occasion d’un carnaval antifasciste. Au cœur de la plus grande ville passée sous le giron du Rassemblement National, un cortège coloré s’est formé pour clamer haut et fort son rejet du fascisme.

Costumes colorés, fanfare, chars et bonne humeur… tous les ingrédients du carnaval populaire étaient réunis cet après-midi. Au programme : déambulation chantée et musicale, boum-kermesse, goûter à prix libre et des animations surprises… Mais cette journée festive était aussi revendicative.

Un carnaval pour lutter contre le fascisme à Perpignan

« Parce que promouvoir une supposée culture nationaliste et composer une identité de masse en assemblant des éléments religieux, historiques et médiatiques ne peut être que fasciste, Carnaval Antifasciste ! Parce que défendre son projet par la force policière et l’ordre sécuritaire ne peut être que fasciste, Carnaval Antifasciste ! Parce qu’on ne se soumettra ni à leur autorité, ni à leurs injustices, Carnaval Antifasciste ! Parce qu’ils n’auront ni notre joie, ni notre fougue, Carnaval Antifasciste ! », clament les organisateurs de l’événement sur leur site internet.

Il est 14h et les carnavaleux arrivent par petits groupes sur la place où résonnent trompettes, clarinettes, soubassophones ou caisses claires… Vêtus de leurs plus beaux costumes et pancartes en main, certains sont venus de toute la France pour faire de la lutte contre le fascisme une grande fête. Si la majeure partie des manifestants est masquée, c’est avant tout pour garantir leur anonymat.

« Au delà des différences qui pourraient nous opposer, le but de cet événement est de pouvoir nous rassembler. Je trouve cette initiative intéressante et créative ! », sourit Annie*, qui vient tout juste de rejoindre le cortège. « J’ai vu une affiche dans ma rue et j’étais curieuse de voir ce qu’il se passait. »

« Nous sommes tous antifascistes ! »

« Perpignan avait cruellement besoin d’un événement de ce type », lance une autre militante, venue d’Agen. Devant nous, le cortège ne cesse de grandir. « Il y a des gens qui viennent d’un peu partout, c’est cette mixité qui permet de lutter contre les identitaires », assure-t-elle. Plus tard dans la journée, la déambulation devrait converger vers la manifestation pro-Palestine, organisée chaque samedi au pied du Castillet.

Un peu plus loin, nous rencontrons un groupe de jeunes femmes. C’est la première fois que Sophie* participe à ce type d’événement. « Je suis originaire d’un milieu très sensible à ces questions. Pour ma part, le militantisme est extrêmement irrégulier. Je ne suis pas du tout engagée au quotidien, mais ce carnaval était une bonne occasion de manifester dans la joyeuseté ! »

À ses côtés, une autre jeune ajoute : « On a vu ce que le fascisme a pu donner il y a plusieurs décennies. Et encore aujourd’hui, on est très loin d’avoir éradiqué ce système politique. C’est absolument dramatique, on n’apprend rien de nos erreurs ! », se désole-t-elle. « Mais si nous sommes tous là aujourd’hui, c’est qu’il y a encore une conscience. »

Rassemblés autour de valeurs communes, les carnavaleux entament leur marche résistante dans une ambiance positive, comme un pied de nez à l’extrême droite qui atteint des scores historiques. « Siamo tutti antifascisti ! Nous sommes tous antifascistes ! », scandent les manifestants, avant de prendre le départ.

Si le Comité de vigilance antifasciste n’a pas été associé à cette initiative, il y a trois ans, presque jour pour jour, les Antifa catalans avaient également organisé un carnaval pour dire non à l’extrême droite.