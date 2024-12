À Perpignan, la collecte de la banque alimentaire a porté ses fruits

Article mis à jour le 9 décembre 2024 à 15:05

Chaque jour, la banque alimentaire distribue près de 10 tonnes de denrées alimentaires. L’organisme a pour mission de soutenir les personnes les plus démunies en fournissant une aide aux associations du département. Une des sources d’approvisionnement de l’association est la grande collecte du mois de novembre. Si l’année dernière, les gilets orange avaient récolté 80 tonnes de produits, cette année, l’opération a permis d’en récolter 60 dans tout le département.

« Nous avons récolté 12% de moins que l’année dernière », souligne Nadine Bertrand. Un résultat à modérer, puisque la quantité de produits récoltés se calcule au poids. « Les gens ont été généreux, malgré un contexte économique loin d’être favorable », affirme la présidente de la banque alimentaire. « Cette année, nous avons reçu un nombre assez important de produits d’hygiène, ce qui pèse moins qu’une boîte de conserve. »

D’autant plus que l’association a organisé une première collecte, au printemps dernier, dans 15 magasins. « Cette petite collecte nous a permis de rassembler 20 tonnes de produits. Donc, l’un dans l’autre, on a récolté à peu près la même chose sur nos deux collectes de l’année. » Produits d’hygiène, boîtes de conserve, pâtes… et autres denrées permettront d’aider 20 000 personnes dans le besoin, dans les Pyrénées-Orientales.