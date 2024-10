Le Festival Aujourd’hui Musiques, qui se déroulera du 15 au 24 novembre 2024 dans les Pyrénées-Orientales, célèbre cette année sa 32e édition avec un programme éclectique. Photo In C / 20 SONNEURS © Christophe Raynaud de Lage, (le 17 novembre au festival).

Organisé par l’Archipel, scène nationale de Perpignan, cet événement met en lumière la création contemporaine à travers des formats variés : concerts, performances, spectacles mêlant théâtre, musique et arts visuels. Plus qu’un simple rendez-vous musical, le festival se veut un lieu de rencontres et d’exploration pour les artistes et le public, qu’ils soient locaux ou internationaux.

Une diversité de propositions artistiques

Le festival s’ouvrira par Femme Capital, une œuvre théâtrale et musicale signée Mathieu Bauer et la compagnie Tendres Bourreaux. Ce spectacle interroge l’influence de l’écrivaine américaine Ayn Rand, icône du néolibéralisme. Sur scène, la figure d’Ayn Rand se heurte à une énergie collective incarnée par un orchestre, mettant en lumière les dérives de l’individualisme contemporain. Cette création mêlant musique et théâtre promet un début de festival percutant.

Femme Capital © Jean Louis Fernandez

Durant dix jours, une riche programmation de concerts, performances et installations sera proposée. L’un des projets les plus singuliers est la performance Bétaillère de Gwen Rouger, un concert pour un unique spectateur. Cette rencontre musicale intime, se déroulant dans des lieux publics comme Prats-de-Mollo et Céret, interroge nos habitudes d’écoute dans une mise en scène où le spectateur et la musicienne partagent un moment hors du temps.

Des moments conviviaux en accès libre

Le festival est également marqué par une série de concerts en accès libre en première partie de soirée. Ces concerts offrent une belle opportunité de découvrir des talents régionaux dans une ambiance conviviale. Parmi eux, le Duo Perpetuum Mobile (vendredi 15 novembre et mercredi 20 novembre) propose un concert pour piano à quatre mains, alternant entre des œuvres classiques et des créations contemporaines. De même, le Duo accordéon et tenora (dimanche 17 novembre) réunit Virgile Goller et Galdric Vicens dans une performance mêlant musique traditionnelle et modernité.

Ces concerts en accès libre sont des temps de découverte privilégiés, permettant au public de s’immerger dans des répertoires souvent méconnus, interprétés par des artistes d’Occitanie.

Des performances marquantes au Festival Aujourd’hui Musiques

Parmi les événements phares de cette édition figure le concert In C / 20 Sonneurs, où Erwan Keravec réinvente l’œuvre minimaliste de Terry Riley dans une version immersive. Entouré de 20 sonneurs de cornemuses et bombardes, le public vivra une expérience musicale unique sur le plateau du Grenat (dimanche 17 novembre). Cette œuvre, qui défie les codes de la musique contemporaine, promet une immersion sensorielle totale.

Concert Drumming de Steve Reich réinterprété par l’ensemble Links © DR

Autre moment fort : le concert Drumming de Steve Reich, réinterprété par l’ensemble Links. Composée après un voyage au Ghana, cette œuvre emblématique de la musique minimaliste repose sur des percussions et des motifs répétitifs, créant une ambiance hypnotique. Programmée le vendredi 22 novembre, cette performance offre une résonance puissante entre le travail rythmique et la spatialisation sonore.

Des collaborations transfrontalières et des installations interactives

Cette édition s’inscrit également dans une dynamique transfrontalière avec le projet Ganta 7, né d’une collaboration entre l’association Flashback de Perpignan et La Marfà de Gérone. Ce projet électro, présenté le jeudi 21 novembre, mettra en avant deux artistes des deux côtés de la frontière : Franck Vigroux et Mario G. Cortizo, pour une performance électro qui s’annonce inventive et audacieuse.

Le festival propose aussi des expériences interactives, comme l’installation participative Beatboxmaton. Cette cabine sonore permet aux participants de créer des sons vocaux qui seront assemblés pour former une composition collective. Le public pourra découvrir cette installation les 22, 23 et 24 novembre à la verrière de l’Archipel.

Danse, musique et fête de clôture

Le samedi 23 novembre sera placé sous le signe de la danse, avec un atelier consacré au coupé-décalé et à la danse africaine, proposé par la Compagnie Amala Dianor. Le lendemain, la compagnie présentera Dub, un spectacle mêlant danse hip-hop et musique live. Cette chorégraphie contemporaine, portée par la vitalité de jeunes danseurs internationaux, offrira une réflexion sur la transformation des corps et des identités au rythme de la musique du DJ et producteur Awir Leon. Le festival se clôturera le dimanche 24 novembre avec un DJ set de LePerco, suivi d’une fête de clôture animée par Awir Leon.

Dub Amala Dianor © Pierre Gondard

Festival Aujourd’hui Musiques, un engagement pour la diversité et l’inclusion

Depuis ses débuts, le Festival Aujourd’hui Musiques se distingue par son engagement en faveur de l’inclusion sociale et culturelle. En partenariat avec des institutions locales, l’Archipel veille à rendre accessible la culture à des publics diversifiés, notamment les jeunes et les populations éloignées de l’offre culturelle. Des ateliers pédagogiques, des rencontres avec les artistes et des projets participatifs sont ainsi organisés en marge des spectacles pour créer des passerelles entre les artistes et les spectateurs.

Cette édition 2024, en résonance avec les enjeux contemporains, promet de marquer les esprits par la richesse et l’audace de sa programmation. Aujourd’hui Musiques s’impose, encore une fois, comme un festival incontournable dans le paysage culturel des Pyrénées-Orientales.