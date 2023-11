Article mis à jour le 6 novembre 2023 à 17:41

Alexander Vert nous explicite Flashback

« J’ai fondé Flashback en 2009. Nous travaillons la musique de création et les nouvelles technologies. Nous cherchons à mettre les nouvelles technologies au service de la musique, de la création, de la scène. Notre objectif est d’intégrer des technologies telles que la réalité virtuelle, la captation gestuelle ou l’intelligence artificielle et d’en faire des spectacles multimédias. Le point de départ est toujours la musique.

Au sein de notre structure, nous passons des commandes et nous accueillons des compositeurs en résidence. Autour de ces projets musicaux, nous montons des équipes pluridisciplinaires. Techniciens, réalisateurs en informatique, interprètes de haut niveau vont travailler en synergie autour du projet. Flashback est implanté à Perpignan depuis 2015, et nos locaux sont au rez-de-chaussée du centre d’art contemporain de Perpignan. C’est là que nous accueillons nos artistes en résidence afin de leur permettre de créer leur projet.

Alexander Vert de l’Ensemble Flashback. Photo © Alix Wilkie / MiP

Ensuite, nous nous occupons de diffuser leur œuvre dans le monde entier. En ce moment, nous avons un opéra à Bruxelles, une tournée au Canada et plusieurs concerts à Beijing, Taïwan, au Mexique, mais aussi beaucoup en Espagne. L’idée est que ces œuvres doivent circuler à travers le monde. Dans notre action de diffusion des œuvres au niveau international, nous nouons des partenariats tels que la haute école de musique de Genève. »

Le travail de Flashback est-il accessible au grand public ?

Quand on questionne Alexander Vert sur un aspect trop conceptuel de son travail, il s’inscrit en faux. « L’idée est de faire des œuvres pluridisciplinaires et d’y ajouter une partie visuelle extrêmement importante. Cela permet d’intégrer à des musiques – qui sont des fois un peu abruptes – un univers visuel ou tridimensionnel auquel le public est habitué (mapping ou univers des jeux vidéo). Notre travail permet d’ouvrir à un public plus large des musiques qui jusque-là étaient très intellectuelles. Nos scénographies parlent à tous, à tous ceux qui connaissent l’univers des jeux vidéo, puisqu’il s’agit dans le cas de Level 1 d’un jeu grandeur nature. »

Pourriez-vous expliquer à nos lecteurs Level 1 et Sine ?

« La scène de la Casa musicale sera la représentation de la réalité virtuelle. Nous allons jouer sur les perceptions. Le public va avoir de vrais objets physiques sur scène. Ce sera un univers très similaire à celui dans lequel évolue l’interprète via son casque de réalité virtuelle. »

Level 1, pour premier niveau d’un jeu vidéo

« Dans la pièce Level 1 du compositeur allemand Alexander Schubert, Philippe Spiesser percussionniste de l’Ensemble Flashback, est équipé d’un casque de VR et interagit dans un espace virtuel avec différents environnements, instruments et objets. Ce que voit l’interprète est projeté sur une toile derrière lui, donnant au public un aperçu de ce qui se déroule sous ses yeux. Il s’agit d’un portail vers un nouveau monde, avec des règles, des images et des référents différents. La pièce examine l’imbrication croissante du physique et du virtuel, et la fluidité des concepts corporels dans les espaces générés et contrôlés par la technologie. »

Sine, percussion virtuelle, musique électro et vidéo interactive

« Sine de Gilbert Nouno est une œuvre novatrice créée dans le but d’explorer les possibilités artistiques et interactives offertes par cette fusion des médias traditionnels (instruments) et numériques (vidéo, capteurs, interactions). En combinant la force expressive des rythmes de la percussion et de leur chorégraphie performative à l’esthétique visuelle envoûtante de la vidéo, cette œuvre offre une expérience multisensorielle singulière et immersive. »

Flashback inclut également un volet recherche. En effet, les créations artistiques permettent de mettre en pratique ou de créer de nouvelles technologies nées dans les plus grands laboratoires de recherche. Ce fut notamment le cas du gant connecté. « Les projets de recherche tels que l’intelligence artificielle sont intégrés à nos créations. »